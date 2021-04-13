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FETÖ'nün X listesi deşifre oldu: 900 kişilik yapılanmayı itiraf etti...

FETÖ’nün mülkiye yapılanması soruşturmasında ifade veren mahrem imam M.B., aralarında vali, vali yardımcısı ve kaymakamların da yer aldığı 900 kişilik ‘X’ listesini deşifre etti: Örgüt üyesi mülki amirler X işaretiyle gösterilirdi. Listenin yarısı böyle kodlanmıştı

Güncel / 13 Nisan 2021 Salı 08:59
FETÖ'nün X listesi deşifre oldu: 900 kişilik yapılanmayı itiraf etti...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanması soruşturmasında ifade veren mahrem imam M.B., 52 vali yardımcısı ve kaymakamla yaklaşık 900 kişinin isminin bulunduğu 'X' listesini deşifre etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan ve itirafçı olan M.B. ifadesinde kaymakam ve vali yardımcılarının kendilerini belli etmemeleri için farklı cemaat toplantılarına ve sol grupların aktivitelerine dahil ettiklerini söyledi.

900 KİŞİLİK LİSTE

Yapılanmanın yönetim şemasını açıklayan M.B. Türkiye'de 2014'te örgütle bağlantısı olan vali, vali yardımcısı ve kaymakamın bulunduğu yaklaşık 900 kişilik bir liste olduğunu belirterek şunları söyledi:

Mülki idarecilerin tamamının bulunduğu bir liste vardı. Bu listeyi İçişleri Bakanlığı'nda görevli Ö.D. isimli şahıs, A.B'ye verirdi. Listede güncel olarak vali, vali yardımcıları ve kaymakamların genel bilgileri ile fotoğrafları vardı. Bu bilgiler Mehmet kod tarafından X listesine dönüştürülüyordu. Bir sütunda mülki idare amirlerinin görüşleri yazılır, örgüt mensubu ise X işareti koyulurdu.

Örgütten ayrılan veya mesafe koyanlar için ise 'ilgi grubu' anlamına gelen XX işareti konulurdu. İkinci sütunda ise amirlerin kişisel bilgileri ile mesleki bilgileri yer alıyordu. Kısa bir süreliğine bu listenin sorumluluğunu yaptım. Tahminimce listede X işaretli örgüt mensupları listenin yarısına yakındı. Liste yaklaşık 900 kişilikti. Türkiye'de bulunan o dönem vali, vali yardımcısı ve kaymakamların isimleri vardı'

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN DÖKÜMANLAR İMHA EDİLDİ

Ankara, Bolu, Çankırı, Kırıkkale ve Nevşehir gibi illerin vali yardımcılarını ve kaymakamlarını deşifre eden M.B., 'Mümkün olanların farklı cemaatler içerisinde bulunmaları ve bu cemaatlerin toplantılarına katılmaları, farklı görüşü benimseyenlerin hangi görüşe yakınsa bu yapının aktivitelerine katılması, sol görüşlü parti söylemlerinde bulunmaları yani 'renklendirme' yapılması istenirdi' diye konuştu. İletişimi operasyonel hat, büfe ve ankesörlü hatlar ile ByLock üzerinden gerçekleştirdiklerini kaydeden M.B., 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında örgüte ait haberleşme programı ve dokümanların bulunduğu bilgisayarını imha ettiğini ifade etti.

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