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CHP Antalya’da sular durulmuyor: Şimdi de Böcek kavgası!

Masaya yumruğunu vuran “İl başkanı olacağım” diyerek 9 Şubat 2020’de CHP İl Başkanı Seçilen Nusret Bayar 12 Nisan 2021 günü görevden alındı. CHP Antalya İl Örgütü karıştı.

Siyaset / 13 Nisan 2021 Salı 14:50
CHP Antalya’da sular durulmuyor: Şimdi de Böcek kavgası!

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında CHP Antalya il örgütü masaya yatırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya İl Başkanı ve yönetiminin görevden alınmasını teklif etti. Parti örgütü, örgüt yönetimleri ve yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise yönetimin değil, yalnızca il başkanı Nusret Bayar'ın görevden alınması gerektiğini belirtti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında yapılan oylama sonunda CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'ın görevden alınmasına karar verildi. Bayar'la birlikte seçilen yönetim ise görevde kaldı. Bu dakikadan sonra il örgütü karıştı.
 
'BASIN AÇIKLAMASI YAPACAĞIM'
 
Gelişmeleri ardından CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, 'Görevden alma var, doğrudur, Ancak bana gerekçeli karar henüz tebliğ edilmedi. Gerekçeli kararın ne zaman tebliğ edileceğini bilmiyorum…! Bugün, yarın, haftaya, önümüzdeki ay bekleyeceğiz. Gerekçeli kararın gönderilmesinden, bana tebliğ edilmesinden sonra konuyla ilgili basın açıklaması yapacağım' dedi. Kimin başkan seçileceği, yönetimin kendi içinden birinin mi başkan seçileceği sorusuna ise; 'Ne bileyim canım bu arkadaşların bileceği bir şey, onların takdiridir' diyerek seçilmiş il başkanı olduğu halde merkezin talimatı ile görevden alınmasına tepki gösterdi. Arkadaşlarının da istifa etmesi gerektiğini kaydetti.
 
 
BÖCEK KAVGASI
 
Nusret Bayar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüse yakalanması sürecinde arası açıldı. Muhittin Böcek, hastaneden çıkar çıkmaz oğlu Gökhan Böcek'i Ankara'ya genel merkeze gönderdiği ve genel merkez yöneticilerine, il başkanını görevden alma telkininde bulunduğu iddia edilmişti. Ancak Nusret Bayar görevde kalmıştı.
 
Gelişmelerin ardından Muhittin Böcek'in geçtiğimiz hafta Ankara'ya gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek birlikte fotoğraf çektirdi. Ardından Nusret Bayar görevde alındı. CHP Antalya'da ilk raundu Böcek kazandı.
 
DENİZE GİRMİŞTİ
 
Nusret Bayar,koronavirüs salgının en kötü döneminde, hem de sokağa çıkmanın yasak olduğu bir günde Finike ilçesinde bir koydu denize girip, bunu sosyal medya hesabından paylaşımı gündem olmuştu. Şimdi Nusret Bayar ile birlikte 9 Şubat 2020'de yönetim kurulu üyesi seçilenlerin istifa edeceği iddia ediliyor. Bayar'ın 'Bu saatten sonra onların da istifa etmesi gerekiyor' dediği öğrenildi.

Muhittin BöcekKemal Kılıçdaroğlu

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