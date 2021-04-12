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Ak Parti bildiriye karşı harekete geçti...104 amiralin bildiri skandalındn sonra rütbe sökmeye yeni formül!

104 emekli amiralin darbe tehdidi içeren bildirisine karşı harekete geçen AK Parti, “rütbe sökme”nin kriterlerini değiştirmeyi gündemine aldı. Mevcut uygulamada emekli askerlerin rütbeleri ancak kesinleşmiş yargı kararı uyarınca sökülebiliyor. Mahkeme kararı olmadan “idari” olarak bu adımın atılıp atılamayacağı incelenecek.

Güncel / 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:31
Ak Parti bildiriye karşı harekete geçti...104 amiralin bildiri skandalındn sonra rütbe sökmeye yeni formül!

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisiyle ilgili soruşturma sürerken, iktidar da konuyla ilgili harekete geçti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz çarşamba günü önemli bir toplantı yapıldı. Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanları ile bazı AK Parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda, emekli amirallerin hazırladığı bildiriye karşı yaptırımların yanısıra, gündeme gelebilecek idari düzenlemeler de masaya yatırıldı.

EMEKLİYE DİSİPLİN YOLU

AK Parti'nin, yasa değişikliği gerektiren bazı düzenlemeler üzerinde çalışmaya başladığı öğrenildi. Bu kapsamda; emekli askerlerin belli suçlar yönünden muvazzaf askerler gibi disiplin soruşturmalarına tabi tutulabilmeleri için bazı düzenlemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Yine üzerinde çalışılan konulardan biri de emekli askerlerin rütbelerinin sökülmesi. Mevcut uygulamada emekli askerlerin rütbeleri kesinleşmiş yargı kararı uyarınca sökülebiliyor. Bunun yerine emekli askerlerin rütbelerinin idari kararla sökülüp sökülemeyeceğine ilişkin inceleme devam ediyor.

İDARİ YAPTIRIM MASADA

Bildiride imzası bulunan emekli amirallerin faydalandığı haklar da masada. Daha önce lojman, makam arabası ve koruma gibi haklardan yararlananların bu haklarının iptal edildiği açıklanmıştı. Ancak söz konusu emekli amiraller rütbeleri sökülmediği için, orduevleri ve askeri tesislerde kendilerine sağlanan haklardan yararlanmaya, TSK'ya ait bazı kurum ve kuruluşlara giriş-çıkış sağlamaya devam ediyor. Tüm bu haklarla ilgili amirallere uygulanacak idari yaptırımların neler olabileceği konusunda da çalışmalar sürüyor.

Orduevinde darbe ofisi açamayacaklar

Emekli kuvvet komutanlarına çalışmaları için orduevlerinde bir oda tahsis edildiği öğrenildi. 104 amiralin arasında da eski Deniz Kuvvetleri Komutanları Eşref Uğur Yiğit, Murat Bilgel ve Bülent Bostanoğlu bulunuyordu. Emekli 3 Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın orduevlerinde çalışma ofisi açma haklarının iptal edilmesi de gündemde. Konunun önemine dikkat çeken Erdoğan'ın “Titiz bir çalışma yapın” talimatı verdiği öğrenilirken; idari yaptırımların çerçevesinin önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda çizilmesi bekleniyor.

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan

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