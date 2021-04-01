USD (Alış - Satış) : 8,17 - 8,19 EURO (Alış - Satış) : 9,59 - 9,61

Stratejik ürün hamlesi! Türkiye'ye çağ atlatacak!

Türkiye’nin grafeni endüstriyel boyutta ürettiğini duyurması yeni bir döneme işaret ediyor. "Grafen veya başka kritik bir malzemeyi üretemiyorsanız o sahada ancak tüketici olursunuz” diyen uzmanlar, Türkiye’nin çok kritik bir hamle yaptığı görüşünde.

Güncel / 01 Nisan 2021 Perşembe 23:07
Stratejik ürün hamlesi! Türkiye'ye çağ atlatacak!

TRTHaber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre; Ankara’da kısa bir süre önce gerçekleşen bir açılış töreni aslında konuya yakın isimler için son derece dikkate değerdi… Kamuoyu ise “Türkiye, dünyada grafen maddesini seri üretebilen 10 ülkeden biri olacak” başlığına ilgi duysa da aslında bu maddenin ve dolayısıyla söz konusu tesisin açılışının ne anlama geldiği konusu biraz geri planda kaldı.

Türkiye'nin ilk grafen seri üretim tesisi açıldı

Öyle ki; söz konusu madde tek atom kalınlığında, elmastan daha sert ama esnek, altından bakırdan çok daha iletken, mucizevi bir malzemeden bahsediliyordu…
Biz de hem grafeni hem de dünyada bu denli bir üretim kapasitesine ulaşmanın ne anlama geldiğini biraz daha irdelemek istedik ve süreci Savunma Analisti Hakan Kılıç’la konuştuk.

Savunma sanayiinde çok kullanılan bir malzeme olduğu için gelişmeleri yakından takip ettiğini bildiğimiz Hakan Kılıç’tan grafeni anlatmasını istediğimizde ilginç bir bilgiyle başlıyor konuşmasına…

“Tarihte, kullanım alanı olarak bu kadar hızlı rağbet gören malzeme olmamıştır” diyen Kılıç’a doğal olarak bunun sebebini soruyoruz.

Grafen’in yeni çağın en gözde malzemesi olduğuna dikkat çeken Kılıç, elektronikten mekaniğe, inşaattan sağlık ürünlerine kadar birbirinden farklı alanlarda kullanıldığını, hatta bu kullanım alanlarının giderek arttığını söylüyor.

Hakan Kılıç’a göre nasıl ki 1980’lerde bulunan fiber optik teknolojisi veya günümüzdeki nano teknoloji sanayii ve teknolojide çok şeyi değiştirdiyse grafen de benzer bir süreç başlatabilir. Eskiden ‘olmaz’ dediğimiz şeyleri bugün fiber optik ve nano teknoloji ile kolayca yaptığımızı hatırlıyor ve grafen konusunda da benzer bir dönüşümün bizi beklediğini anlıyoruz…

Yeni nesil pillerde kritik öneme sahip

Teknoloji geliştikçe elektrikli ürünleri ve dolayısıyla batarya teknolojilerini daha çok konuşuyoruz. "Grafenin bu alana etkisi olacak mı?" diye soruyoruz Kılıç’a:

“Tabii ki olacak… Örneğin çok hızlı dolan elektrik enerjisi depolayan sistemler gelişirse elektrikli hava araçları veya otomobiller de gelişebilecek. Yeni nesil pillerde grafen en önemli girdidir. Başka bir örnekle daha hafif ama daha sağlam bir yarış arabası veya uçak yapmak isterseniz grafen kompozitleri kullanmak zorunda kalırsınız.

Grafen denilen tek veya birkaç atom kalınlığında karbon plaka parçaları ile çok az enerjiye ihtiyaç duyan, çok hızlı çalışan elektronik devreler, algılama araçları yapabiliyoruz. Hastalık teşhisi, tahlil işlemlerinde de grafenin çığır açtığını rahatlıkla söyleyebiliriz.”

En büyük sorun yeterince olmaması

Grafen’in matematiksel olarak tanımlandığını ve tesadüfen bulunduğunu anlatan Hakan Kılıç, söz konusu maddenin hem sivil hem de askeri alanlarda kullanılabildiğini aktardı.

Peki bu madde ile neler yapılabilir? “Bu malzeme ile yapılabilecekler sadece hayal gücümüz ve onu tanımamızla mümkündür” diyen Kılıç, bunun da en önemli yolunun grafeni üretilmek olduğunun altını çiziyor. Daha net bir ifadeyle; grafen üretebilmenin bilim ve teknoloji alanında yeni yeteneklerin gelişebilmesi için ortam hazırlaması üzerinde duru

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement