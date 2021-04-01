Stratejik ürün hamlesi! Türkiye'ye çağ atlatacak!

TRTHaber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre; Ankara’da kısa bir süre önce gerçekleşen bir açılış töreni aslında konuya yakın isimler için son derece dikkate değerdi… Kamuoyu ise “Türkiye, dünyada grafen maddesini seri üretebilen 10 ülkeden biri olacak” başlığına ilgi duysa da aslında bu maddenin ve dolayısıyla söz konusu tesisin açılışının ne anlama geldiği konusu biraz geri planda kaldı.



Türkiye'nin ilk grafen seri üretim tesisi açıldı



Öyle ki; söz konusu madde tek atom kalınlığında, elmastan daha sert ama esnek, altından bakırdan çok daha iletken, mucizevi bir malzemeden bahsediliyordu…

Biz de hem grafeni hem de dünyada bu denli bir üretim kapasitesine ulaşmanın ne anlama geldiğini biraz daha irdelemek istedik ve süreci Savunma Analisti Hakan Kılıç’la konuştuk.



Savunma sanayiinde çok kullanılan bir malzeme olduğu için gelişmeleri yakından takip ettiğini bildiğimiz Hakan Kılıç’tan grafeni anlatmasını istediğimizde ilginç bir bilgiyle başlıyor konuşmasına…



“Tarihte, kullanım alanı olarak bu kadar hızlı rağbet gören malzeme olmamıştır” diyen Kılıç’a doğal olarak bunun sebebini soruyoruz.



Grafen’in yeni çağın en gözde malzemesi olduğuna dikkat çeken Kılıç, elektronikten mekaniğe, inşaattan sağlık ürünlerine kadar birbirinden farklı alanlarda kullanıldığını, hatta bu kullanım alanlarının giderek arttığını söylüyor.



Hakan Kılıç’a göre nasıl ki 1980’lerde bulunan fiber optik teknolojisi veya günümüzdeki nano teknoloji sanayii ve teknolojide çok şeyi değiştirdiyse grafen de benzer bir süreç başlatabilir. Eskiden ‘olmaz’ dediğimiz şeyleri bugün fiber optik ve nano teknoloji ile kolayca yaptığımızı hatırlıyor ve grafen konusunda da benzer bir dönüşümün bizi beklediğini anlıyoruz…



Yeni nesil pillerde kritik öneme sahip



Teknoloji geliştikçe elektrikli ürünleri ve dolayısıyla batarya teknolojilerini daha çok konuşuyoruz. "Grafenin bu alana etkisi olacak mı?" diye soruyoruz Kılıç’a:



“Tabii ki olacak… Örneğin çok hızlı dolan elektrik enerjisi depolayan sistemler gelişirse elektrikli hava araçları veya otomobiller de gelişebilecek. Yeni nesil pillerde grafen en önemli girdidir. Başka bir örnekle daha hafif ama daha sağlam bir yarış arabası veya uçak yapmak isterseniz grafen kompozitleri kullanmak zorunda kalırsınız.



Grafen denilen tek veya birkaç atom kalınlığında karbon plaka parçaları ile çok az enerjiye ihtiyaç duyan, çok hızlı çalışan elektronik devreler, algılama araçları yapabiliyoruz. Hastalık teşhisi, tahlil işlemlerinde de grafenin çığır açtığını rahatlıkla söyleyebiliriz.”



En büyük sorun yeterince olmaması



Grafen’in matematiksel olarak tanımlandığını ve tesadüfen bulunduğunu anlatan Hakan Kılıç, söz konusu maddenin hem sivil hem de askeri alanlarda kullanılabildiğini aktardı.



Peki bu madde ile neler yapılabilir? “Bu malzeme ile yapılabilecekler sadece hayal gücümüz ve onu tanımamızla mümkündür” diyen Kılıç, bunun da en önemli yolunun grafeni üretilmek olduğunun altını çiziyor. Daha net bir ifadeyle; grafen üretebilmenin bilim ve teknoloji alanında yeni yeteneklerin gelişebilmesi için ortam hazırlaması üzerinde duru

