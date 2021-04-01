Artvin'de korkutan yangın! Alevler birçok eve sıçradı

Artvin merkeze bağlı en eski yerleşim yerlerinden olan Ortaköy köyü Soylu mahallesinde bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı.



YANGINDA 6 EV ZARAR GÖRDÜ



Yangın rüzgarın da etkisi ile bitişikteki evlere sıçrarken şu ana kadar yangında 6 ev zarar gördü. Yangının diğer evlere sıçramaması için Artvin Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve köylüler yoğun çaba harcıyor. Köylüler ve yetkililer yangının büyümesinden endişe ediyor.



RÜZGAR ALEVLERİN DAĞILMASINI HIZLANDIRDI



Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin dağılmasını hızlandırırken, ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada, hayatını kaybeden ya da yaralanan birinin olmadığı belirtilirken yanının da büyük ölçüde kontrol altına alındığı aktarıldı.



YUSUFELİ'NDE ÇIKAN YANGINDA 60 EV KÜL OLMUŞTU



Öte yandan Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan 176 haneli Dereiçi köyünde 17 Mart tarihinde bir evde başyan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmış ve bitişikteki evlere sıçramıştı. Köyde yaşyan vatandaşlar kendilerini dışarıya atarak ahırdaki hayvanlarını kurtarmaya ve yangını söndürmeye çalıştı. Hızla yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında 35 binada, 60 ev yandı, ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapı zarar gördü, 30 dolayında büyükbaş hayvan da telef olmuştu.



