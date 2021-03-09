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Mine Söğüt'ün bir ahlaksızca yazısı daha ortaya çıktı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Baba evini derhal terk edin kızlar" başlıklı ahlaksız yazısı nedeniyle sert tepki gösterdiği Cumhuriyet gazetesinde kalem oynatan Mine Söğüt’ün, daha öncede FETÖ ve Adnan Oktar üzerinden Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iftira atıp, saldırdığı ortaya çıktı.

Güncel / 09 Mart 2021 Salı 10:35
Mine Söğüt'ün bir ahlaksızca yazısı daha ortaya çıktı !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde, 'Baba evini derhal terk edin kızlar' başlıklı skandal bir yazı kaleme alan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt'e sert tepki göstermişti.

'Hastalıklı zihniyet'

Erdoğan 'Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini, ailelerini terk etmeye çağıranlar olduğunu biliyoruz. Sokaklara dökülün diyorlar, bu ne anlayıştır. Böyle ahlaksızlık olur mu? Bu bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye kadına şiddet sorununu çözer, ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyettir.' İfadelerini kullanmıştı.

FETO ve Oktar üzerinden Erdoğan'a saldırdı

Söğüt'ün geçmiş dönemine ait skandal bir yazısı daha ortaya çıktı. Söğüt 10 Ocak'taki “Biri devamlı ağlıyor, diğeri devamlı sevişiyordu” başlıklı yazısında Fetullah Gülen ve Adnan Oktar üzerinden Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Gülen örgütü ve Adnan Oktar grubunun Erbakan ve Erdoğan sayesinde rahat hareket edebildiğini iddia eden Söğüt, Necmettin Erbakan'ın “Refah Partisi adil düzen getirecek, bu kesin şart; geçiş dönemi yumuşak mı olacak sert mi olacak, tatlı mı olacak kanlı mı olacak, altmış milyon buna karar verecek!” sözleri üzerinden, Refah ve AK Parti iktidarlarının Gülen ve Oktar sayesinde güç kazandığını ileri sürdü.

FETÖ ve Adnan Oktar örgütüne karşı en ciddi mücadeleyi veren ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve bu iki örgütün AK Parti iktidarları döneminde tasfiye edildiğini unutan Söğüt, ahlaksız ifadeler kullandığı yazısında Erdoğan'a iftira atarak bu iki örgütle birlikte yürüdüğünü iddia etti.

FETÖ ve PKK'nın sözcüsü gibi çalışan Cumhuriyet gazetesinde kalem oynatan Söğüt'ün, terör örgütlerine ölümcül darbeleri peş peşe indiren Erdoğan ve AK Parti iktidarını mesnetsiz suçlamalarla itham etmesi “aymazlık” olarak yorumlandı.

Necmettin ErbakanAk PartiRecep Tayyip Erdoğan

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