Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Yunanistan'ın safında yer alan Suudi Arabistan Türkiye'ye karşı Kıbrıs'a F-15 jetlerini gönderiyor!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çalışmalarından rahatsız olan Yunanistan sürekli olarak gerilimi artırıyor. Geçtiğimiz günlerde Türk düşmanlarıyla bir araya gelen Yunanistan, Mısır ile Türkiye ilişkilerinden tedirgin olmuş, Dışişleri Bakanı Dendias'ı acilen Kahire'ye göndermişti. Son olarak Yunanistan'ın safında yer alan Suudi Arabistan Türkiye karşıtı tehlikeli bir hamle yaptı. Kıbrıs açıklarına F-15 jetlerini yollayan Suudi Arabistan'ın askeri hareketliliği uydu fotoğraflarına yansıdı.