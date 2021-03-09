Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Yunanistan'ın safında yer alan Suudi Arabistan Türkiye'ye karşı Kıbrıs'a F-15 jetlerini gönderiyor!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çalışmalarından rahatsız olan Yunanistan sürekli olarak gerilimi artırıyor. Geçtiğimiz günlerde Türk düşmanlarıyla bir araya gelen Yunanistan, Mısır ile Türkiye ilişkilerinden tedirgin olmuş, Dışişleri Bakanı Dendias'ı acilen Kahire'ye göndermişti. Son olarak Yunanistan'ın safında yer alan Suudi Arabistan Türkiye karşıtı tehlikeli bir hamle yaptı. Kıbrıs açıklarına F-15 jetlerini yollayan Suudi Arabistan'ın askeri hareketliliği uydu fotoğraflarına yansıdı.
Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanlığını Mısır'ın dikkate almasıyla Doğu Akdeniz'deki dengeler değişti. Ankara Kahire'e ile anlaşma imzalayabileceğini duyurdu, etekleri tutuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı apar topar Mısır'a gönderdi.
Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü'yle bir araya gelen Dendias, resmi Twitter mesajında Türkiye'ye değinmedi ancak Mısır'ın attığı 18. parsel adımının tamamen teknik bir karar olduğunu savundu.
Yunan medyası ise Mısır'ın Türkiye ile anlaşacağı yönündeki haberleri yalanladığını ileri sürdü. To Vima gazetesi Mısır ve Yunanistan'ın 28. meridyen adımına rağmen anlaşmaya vardığını yazdı.
Ancak Yunan medyasında Kahire'ye karşı öfke dolu başlıklar göze çarpıyor. Ta Nea 'Mısır'ın Türkiye ile sinsi oyunu' başlığını kullandı, Proto Thema 'Mısır'dan kalleşlik' ifadesini başlığına çekti.
Doğu Akdeniz'e kıyıdaş ülkelerden Mısır, bölgede enerji kaynakları araştırmak için çıktığı ihalede faaliyet alanı olarak 28. meridyenin doğusunun, başka bir deyişle Türkiye'nin 2019'da Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırını belirledi.
SUUDİ F-15'LERİ GİRİT'E GELİYOR
Müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın yanında saf tutan Suudi Arabistan, Türkiye'ye karşı Atina'ya Patriot füzeleri satmaya hazırlanıyor.
Suudi Arabistan ayrıca altı F-15 jetini bu hafta Cumartesi günü Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne gönderiyor. Yunan medyası, iki ülkenin Türkiye'ye gözdağı vermek için tatbikata girişeceğini bildiriyor.
Medyadaki haberlere göre, Suudi pilotlar ve diğer teknik personel çoktan Girit'e iniş yaptı. Tatbikatta Yunan savaş uçaklarının yanı sıra donanma gemileri de yer alacak.
Fransa'nın doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisi Charles de Gaulle ise Yunan savaş gemileriyle tatbikatlar yapıyor. Uçak gemisi son olarak Kıbrıs açıklarında uydudan görüntülendi.
Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatına yanıt vermek isteyen Yunanistan, Doğu Akdeniz'de müttefiki Fransa ile tehlikeli bir oyuna girişti. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve deniz filosu halihazırda Doğu Akdeniz'de.
Görev Gücü 473 adlı Fransız filosunun komutanı Marc Aussedat'ın Yunan fırkateyni Kanaris'i deniz üzerinde ziyaret ettiği fotoğraflar da, yine Yunan Genelkurmay Başkanlığı tarafından internet sitesinde paylaşıldı.
RUM BASINI İTİRAF ETTİ: DOĞALGAZ SATAMAYIZ!
Güney Kıbrıs medyasında çıkan bir başyazı ise, Rum yönetiminin korkunç hatalarına odaklandı. Cyprus Mail gazetesinin 'Anastasiadis'in enerjide konusundaki yanılgıları bize pahalıya mal oluyor' başlıklı başyazısında Güney Kıbrıs liderinin başından bu yana kurduğu ittifakların yanlış olduğu vurgulandı.
Başyazıda Güney Kıbrıs'ın Türkiye'yi 'dışlayarak' yaptığı planın geri teptiği dile getirildi, gelinen noktada Yunanistan, İsrail ve Mısır'ın yaptıkları enerji planında Rum kesiminin dışlandığı belirtildi. Cyprus Mail'e göre, Güney Kıbrıs'ın Türkiye ile anlaşmaya varmadan doğalgaz satması mümkün değil.
KATHIMERINI: TÜRKİYE KARŞISINDA ŞANSIMIZ YOK
Kathimerini'den Angelos Stangos, son dönemde dışa bağımlılığı iyiden iyiye artan ve sırtını İsrail, Fransa ve ABD'ye dayayan Yunanistan'ın Türkiye karşısında bir şansı olmadığını yazdı. Stangos şunları söyledi: Aksi bir durum olmadığı sürece, Türkiye'nin bölgede attığı adımlar Atina'nın elini zorlaştırarak Yunanistan için daimi ve büyük bir endişe kaynağı olmaya devam edecek.
Yunanistan, bölgenin görece küçük güçlerinden biri; Türkiye'nin bölgede lider olmak için gerçekleştirdiği eylemleri ve gücünü şiddetle hissediyor. Yunanistan da çok iyi biliyor ki, durum tırmanmaya devam ederse ve açık çatışmaya varırsa, fırtınayı tek başına atlatmak zorunda kalacak.
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya'ya olan bağımlılığımız göz önüne alındığında, Türkiye elbette üstün drone teknolojisine güveniyor. Bu durum yakın zamanda düzeltilmesi gereken ancak halen daha kronik sorunumuz olarak karşımızda duran 'uyuşukluğumuz' ve dışa bağımlılığımızdan da kaynaklanıyor.
Türkiye'nin birçok avantajı var. Bunlardan birisi, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın bir araya getirdiği (özellikle Yunanistan'a kıyasla) geniş ve büyük ölçüde genç bir nüfusa sahip olması. Bir diğeri, Türk ordusunun yıllardır süren terörle savaş ve son zamanlarda birkaç başka çatışmaya girmelerinden edindiği deneyim. Üçüncüsü de dikkatle geliştirdiği önemli savunma sanayisi.
TÜRK SİHALARINA KARŞI ÇÖZÜM ARIYORLAR
Türkiye'ye karşı Körfez ülkeleriyle yakınlaşan Yunanistan, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen savunma fuarına Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'la katıldı. Fuarda anti-drone sistemleriyle yakından ilgilenen ikili, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da oyunu değiştiren Türk SİHA'larına karşı çare aradı.
Haberlere göre, iki ülke birlikte hava tatbikatı yapacak, 120 Yunan askeri Patriotlar için Suudi Arabistan'a gönderilecek ve donanma için de işbirliğine gidilecek. Yunan medyası, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail'in Türkiye'ye karşı ittifak kurduğunu öne sürdü.
ATİNA'DA TÜRKİYE DÜŞMANLARI BULUŞTU
Fransa'dan Mısır'a, ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkeyi Doğu Akdeniz'e tatbikat için davet eden Yunanistan, 11 Şubat'ta müttefikleriyle yepyeni bir adım daha attı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn'in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs dışişleri bakanları Atina'da bir araya geldi. Atina'daki toplantıyı 'Türkiye'nin hasımlarının buluşması' olarak duyuran AP, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın zirveye video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi.
Libya'dan Suriye'ye her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'la tatbikatlar yapıp Doğu Akdeniz krizinin zirveye çıktığı yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne savaş uçakları göndermişti. Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de aynı safta bulunan Mısır, Atina yönetimiyle deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. İki ülke son bir yılda birlikte birçok tatbikat gerçekleştirdi, tatbikatlara Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa da katıldı.
PENTAGON'DAN ATİNA'YA TEKLİF
Yunanistan ayrıca Doğu Akdeniz'deki yakın müttefiki ABD ile tatbikatlarına devam ediyor. ABD'nin Avrupa-Afrika Deniz Kuvvetleri, USS Porter destroyerinin Yunan hava ve deniz unsurlarıyla birlikte bir tatbikat icra ettiğini açıkladı. Yunan ordusunun bir fırkateyn, bir denizaltı ve dört F-16 savaş uçağıyla yer aldığı Girit Adası'nın güneyinde gerçekleşen tatbikatın fotoğrafları, hem Pentagon hem de Atina tarafından resmi internet sitelerinden paylaşıldı.
Türkiye'ye karşı Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, ayrıca donanmanın modernize edilmesi için Paris yönetimiyle görüşüyor. Yunan medyası, Fransa'nın Belharra fırkateynlerinin satışı için Atina'ya yeşil ışık yaktığını duyurdu. Haberlere göre, Fransa silahsız dört Belharra için 3,5 milyar euroluk bir teklif sundu. Atina'nın teklifi kabul etmesi halinde silahlar ve füzelerle birlikte ödeyeceği toplam fatura ise 5 milyar euroyu bulabilir. Yunan medyası, Atina'yla fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkelerin Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere olduğunu bildiriyor.
TÜRKİYE'YE KARŞI İKİ UÇAK GEMİSİ
Yunan medyası, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'e göndereceğini ilan etmesinin ardından İngiltere'nin de benzer bir adıma hazırlandığını bildiriyor. Habere göre, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yılı kutlamaları için Haziran ayında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde olacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek tatbikata katılacak. Kathimerini, Yunanistan'a fırkateyn satmak isteyen İngiltere'nin yıllar sonra ilk kez uçak gemisi Queen Elizabeth'i Doğu Akdeniz'e gönderdiğine dikkat çekti.
ABD SAFINI SEÇTİ
Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.
Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.
Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı.
Fransız Rafale jetlerine kavuşmalarını bir 'kilometre taşı' olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, canlı yayında hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu. 40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD'den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı. Yunan medyası, daha önce Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacaktı.