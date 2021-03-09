CHP'ye geçen eski Saadet Partili Cihangir İslam'ın gerçek yüzü!

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçilen, daha sonra Saadet Partisi’ne katılan ancak oradan da istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam CHP'ye katıldı. Bu gelişmenin ardından Cihangir İslam'ın geçmişte attığı FETÖ tweetleri gündem oldu. İşte İslam'ın Fetö ile bağlantılı o tweetleri...