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'Teşkilat' reytinglerin zirvesine yerleşti

Birbirinden iddialı yapımlarıyla reyting rekorları kıran TRT 1’in heyecanla beklenen yeni dizisi “Teşkilat”, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerden “tam puan” alarak yayın hayatına rekorlarla başladı ve izlenme oranlarında ve sosyal medyada adını zirveye yazdırdı. Sosyal Medya Dünya Trendlerinde (TT) beşinci, Türkiye’de izlenme oranları ve trendlerde zirvede yer aldı.

Televizyon / 08 Mart 2021 Pazartesi 10:35
'Teşkilat' reytinglerin zirvesine yerleşti

Teşkilat, Total’de 10.10 izlenme oranı, AB’de 12.27 izlenme oranı, ABC1’de ise 11.84 izlenme oranıyla tam anlamıyla bir rekor kırdı.

Dün gece (7 Mart 2021) ilk bölümü yayınlanan “Teşkilat” dizisi, sosyal medyada, Dünya trendlerinde (TT) “Dünya 5’ncisi” olurken, ülkemiz sosyal medya gündeminde ise zirveye oturarak; birinci oldu.

‘Teşkilat’, ilgi çekici karakterleri, aksiyon dolu heyecanlı hikayesi ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken #Teşkilat etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu.

SERDAR’A DEVLET AİLE OLDU
‘Teşkilat’, Almanya’da neo nazilerin ailesini katlettiği küçük Serdar’ın Mete Bey’le tanışmasıyla başladı. Mete Bey, küçük Serdar’a artık Türkiye Cumhuriyeti devletinin himayesinde olduğunu söyledi ve ailesini öldürenleri bulacağına dair söz verdi.

‘Teşkilat’ Mete Bey’in usta bir istihbaratçı olarak yetiştirdiği Serdar’ın sahadaki en önemli rolü üstlendiği Suriye’deki operasyonu ile devam etti.

Gerçekleştirdiği katliamın ardından Suriye’de gizlenen bir terörist, istihbarat teşkilatının incelikle planladığı bir operasyonla Türkiye’ye getirildi. Operasyonda yerli yapım SİHA’lar büyük bir rol üstlendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin operasyonel kabiliyetinin artmasından rahatsız uluslararası arenada son derece etkili ‘Şirket’ adı verilen karanlık yapı, Serdar’ın imza attığı bu başarılı operasyonun ardından düğmeye bastı. ‘Şirket’, Türkiye’nin de içinde olduğu bölgenin sorumluluğunu son derece acımasız bir terörist olan Zayed Fadi’ye verdi.

ÖLMEDEN ÖNCE ‘ÖLMEYİ’ SEÇTİLER
‘Şirket’in Türkiye ile kararının ardından ülkede yerleşik uyuyan hücreler harekete geçti ve İHA ve SİHA merkezine incelikle planlanmış bir saldırı düzenlendi. İHA-SİHA mucizesine imza atan Türk mühendisler acımasızca şehit edilirken, projeyle ilgili gizli bilgiler de ‘Şirket’in ajanları tarafından çalındı.

Büyük üzüntüye sebep olan bu saldırının ardından Türkiye’ye karşı harekete geçmiş bu karanlık yapıyla etkin biçimde mücadele edilmesi için teşkilatın kıdemli ismi Mete Bey’e özel bir ekip kurulması için talimat verildi.

Mete Bey, ekip için teşkilatın alanında uzman isimlerini tek tek seçti. Ekipte düşündüğü isimlere teklifi ise ölmeyi kabul etmeleri oldu. Resmiyette ölmüş olacakları, ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalacakları bu görev için seçilen istihbaratçılar gelen teklifi vatan aşkıyla tereddütsüz kabul etti.

Tüm ekibin içinde olduğu uçağın düştüğünü duyuran haber, aileleri adeta perişan etti. Bu kazanın ardından ekip üyeleri şehit olarak kayıtlara geçti.

Serdar ise tüm çabasına rağmen engel olamadığı saldırının faillerini bulmak için kendi araştırmasını yürütmeye koyuldu. Bu uğurda sevgilisi Ceren’le yaptığı İtalya tatilini iptal etti ve ilişkisinin bozulmasını dahi göze aldı.

Çalınan bilgilerin el değiştireceğine dair aldığı istihbaratın peşine düşen Serdar, failleri yakalamayı umarken Ceren’i görünce hayatının şokunu yaşadı. Evlilik planları yaptığı, hayatının kadını olduğunu düşündüğü sevgilisi Ceren, ‘Şirket’in bir elemanıydı.

Heyecan yüklü sürükleyici hikayesi, göz kamaştıran prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosuyla izleyicinin kalbinde taht kuran ‘Teşkilat’, TRT 1 ekranlarında pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

İtalya

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