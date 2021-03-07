USD (Alış - Satış) : 7,51 - 7,52 EURO (Alış - Satış) : 8,96 - 8,98

Alman Deutsche Welle'nin 'Türkiye'de kadın cinayetleri intihar olarak kapatılıyor” başlıklı haberine EGM'den yalanlama

Alman Deutsche Welle'nin internet sitesinde yer alan "Türkiye'de Kadın Cinayetleri İntihar Olarak Kapatılıyor” başlıklı habere Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yalanlama geldi.

Güncel / 07 Mart 2021 Pazar 12:57
Alman Deutsche Welle'nin 'Türkiye'de kadın cinayetleri intihar olarak kapatılıyor” başlıklı haberine EGM'den yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Alman Deutsche Welle'nin internet sitesinde yer alan "Türkiye'de kadın cinayetleri intihar olarak kapatılıyor" başlıklı haberi 'gerçeği yansıtmıyor' diyerek yalanladı.

AA'nın haberine göre EGM'den yapılan açıklamada, suç şüphesi üzerine Ceza Muhakemesi Kanunu'na istinaden Cumhuriyet savcısının talimatıyla kolluk tarafından delillerin toplandığı ve etkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda suç şüphesinin olmadığına kanaat getirilmesi durumunda olayın takipsizliğine karar verilebildiği, yeni bulgu ve delillerin ortaya çıkması durumunda ise soruşturmanın tekrar açılmasının mümkün olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen olaylarla ilgili kolluk birimleri tarafından yapılan iş ve işlemlerde olayın Türk Ceza Kanunu'nda sıralanan hangi suçun kapsamına girdiği Cumhuriyet savcısı tarafından değerlendirilmekte, soruşturmanın takipsizliği ya da derinleştirilmesi hususlarına da Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilmektedir. 2020 yılı içinde 81 ilimizde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamına giren 267 kasten öldürme olayı meydana gelmiştir.

Cumhuriyet savcısı tarafından 'şüpheli ölüm' veya 'intihar' olarak değerlendirilen olaylarla ilgili yapılan iş ve işlemler takip edilmekte, olayın kasten öldürme olarak nitelendirilmesi durumunda ilgili yılın istatistiklerinde gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

İlgili haber tamamen kasıtlı, düzmece olup kolluk kuvveti-yargı ilişkisi ve hukukun işleyişinden habersiz kesimlerin bilgisizlik içeren anlayış ve yorumlarının kamuoyuna tezahürüdür."

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı