Türkiye'nin 6 Mart koronavirüs tablosu açıklandı!

Dünya genelinde oluşturduğu salgın sonrasında ülkemizde etkilerini 11 Mart tarihinden bu yana gösteren pandemiye ilişkin koronavirüs vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla kamuoyuna açıklanıyor. Bakanlık, 6 Mart koronavirüs verilerini "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın her gün düzenli şekilde açıkladığı koronavirüs vaka sayısı ve tablosu bugün de Türk halkıyla paylaşıldı.
6 MART KORONAVİRÜS VERİLERİ: