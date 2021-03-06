İl Başkanı çağrı yaptı gençler Ayasofya’ya akın etti!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından partili gençleri Ayasofya Camii'nde birlikte sabah namazını kılmaya çağırdı. Çağrı üzerine yüzlerce partili genç Ayasofya Camii'ne akın etti. Ezanın okunması sonrasında Başkan Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve bazı milletvekilleri ile yüzlerce genç sabah namazını kıldı. Caminin dolması nedeniyle çok sayıda genç de cami dışında namaz kıldı. Namaz sonrasında Başkan Osman Nuri Kabaktepe ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan gençlere çorba ikram etti.



'HER TÜRLÜ BAĞIMLILIĞIN KARŞISINDA'



AK Partililer Ayasofya Camii'nden ayrıldıktan sonra tramvay yolu ve Gülhane Parkı'nda yürüdü. Sepetçi Kasri'na geçen AK Partililer, Yeşilay Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Bu hafta Yeşilay haftasındayız. Yeşilay'ımızın, güzide kuruluşumuzun bahçesindeyiz. Niye gençlik kollarımızla beraber Yeşilay'dayız? Gençlerimizin aklını, gençlerimizin bedenini, gençlerimizin gönlünü, gençlerimizin zihnini bağımlı hale getirip onların kendilerini gerçekleştirmelerine, özgür olarak, hür olarak yaşamalarına engel olacak her türlü bağımlılığın AK Parti gençliği karşısında olacak. Bunun altını kalın çizgilerle çizdiğimizi belirtmek için gençlerimizle buradayız' dedi.



SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA DESTEK'



Başkan Kabaktepe, 'Gençlerimiz akıllarını esir eden her türlü bağımlılıktan uzak duracaklar. Bunun öncüsü olacaklar. Gönüllerini, zihinlerini hapseden her türlü bağımlılıktan uzak duracaklar. Madde bağımlılıklarından da uzak duracaklar. Bunun gayretini gösterecekler. Yeşilay Haftası vesilesiyle bu alanda yaptığı çalışmaların hem katılımcısı, hem destekçisi olarak AK Parti Gençlik Kolları göreve hazır. Sadece bir maddenin esir olmak değil dijital bağımlıktan çağın ürettiği farklı bağımlılık türlerini de AK Parti gençlik kollarımız kendisine konu edecek. Bu bağımlılıkların hepsinden kurtulmak için elinden gelen gayreti gösterecek. Bunun için çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek vermenin yolunu arayacağız' diye konuştu.



'2053'Ü ALACAĞIZ'



Ayasofya Cami'nde namaz kıldıklarını ifade eden Kabaktepe, 'İstanbul'u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet Han bu gençlerin yaşında olan bir komutandı. İstiyoruz ki gençlerimizin içindeki kahramanı, içindeki cevheri ortaya çıkarsınlar. İnansınlar ki, onlar da her türlü bağımlılıktan kurtuldukları zaman dedeleri Fatih Sultan Mehmet Han gibi çağ açıp çağ kapatabilirler. Karanlık çağ kapatıp aydınlık çağı açabilirler. Bizim mesaimiz sabah fecirde başlayacak ve gün bitiminde gücümüzün son noktasına kadar tabi ki içinde bulunduğumuz şartların da verdiği imkanı kullanarak sonuna kadar devam edecek. Yürüyüş başladı. AK Parti İstanbul Gençlik Kollarımız devam eden yürüyüşünü bugün tekrar taçlandırdı. Artık 2023 tamam. 2024 tamam. Gençlerin bu yürüyüşüne 2053'ü de alacağız' açıklamasında bulundu.