Hulusi Akar ve Süleyman Soylu kaza bölgesine gidiyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir." denildi.



YOLA ÇIKTILAR!



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bölgeye hareket ettiği bildirildi.