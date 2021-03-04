Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için taziye mesajı!

Bitlis Tatvan kırsalında askeri helikopter düştü ve 11 askerimiz şehit oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.







Erdoğan yaptığı paylaşımda; 'Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin #Bitlis’te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun.' ifadelerini kullandı.