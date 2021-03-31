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Üniversite kontenjanlarıyla ilgili önemli kararlar alındı!

Yükseköğretim Eğitim Programları toplantısında, sağlık, öğretmenlik, hukuk ve mühendislik gibi alanların kontenjanlarıyla ilgili önemli kararlar alındı.

Güncel / 31 Mart 2021 Çarşamba 22:03
Üniversite kontenjanlarıyla ilgili önemli kararlar alındı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun sekizinci toplantısı düzenlendi.

Toplantıda ilk olarak 2020 yılı kontenjanlarına ilişkin doluluk oranlarının durumu değerlendirildi. Kurulda daha sonra gündem maddelerine geçildi ve şu kararlar alındı:

- Öğretmenlik programlarıyla ilgili olarak geçen yılki uygulamalar sürdürülecek ve kontenjanlar artırılmayacak.

- Hukuk fakültelerinde ilgili üniversitenin boş kontenjanları da dikkate alınarak üniversite bazında kontenjanlar belirlenecek.

- Mühendislik alanlarında öne çıkan alanlar ve ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak toplam kontenjan azaltılacak.

- Sağlık alanlarında yeni kurulan fakülteler ve programlar dahil olmak üzere toplam kontenjanların belirlenmesine, tedrici olarak da bazı alanlarda kontenjan düşürülmesine devam edilecek.

- İlk ve acil yardım gibi ön lisans programlarında eğitime başlanması ve sürdürülmesiyle ilgili olarak paydaşların da görüşü alınarak standartlar geliştirilecek.

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK ÖN LİSANS PROGRAMLARINDA KONTENJAN SINIRLAMASI

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ikinci öğretim sağlık ön lisans programlarında kontenjan sınırlaması getirilerek tedrici olarak azaltmaya gidilecek ve vakıf yükseköğretim kurumlarında yeni ikinci öğretim sağlık ön lisans programı açılmayacak.

KKTC'de uygulama alanlarının yetersiz olması nedeniyle yeni sağlık programı açılmamasına ilişkin kararın uygulaması devam edecek.

Toplantıya Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Hazine ve Maliye bakanlıklarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve YÖK’ten yetkililer katıldı.

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