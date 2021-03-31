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T24'ün aşı yalanı anında çürütüldü!

Yalan haberleriyle bilinen CHP yandaşı T24 yine asılsız bir habere imza attı. T24'ün "Gazetecilere 'aşı' için de akreditasyon şartı: Önce Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye girebilen gazeteciler aşılanacak!" haberi İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.

Güncel / 31 Mart 2021 Çarşamba 18:20
T24'ün aşı yalanı anında çürütüldü!

Yurt dışından fonlandığı bilinen, manipülatif ve yalan haberleriyle ünlü CHP yandaşı T24 yine asılsız bir habere imza attı.

T24'ün "Gazetecilere 'aşı' için de akreditasyon şartı: Önce Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye girebilen gazeteciler aşılanacak!" haberinin yalan olduğu ortaya çıktı.



'İLETİŞİM BAŞKANLIĞI LİSTE İSTEDİ' İDDİASI

Gökçer Tahiroğlu imzası ile yayınlanan haberde, 'Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye girme hakkı olan ve akreditasyonu bulunan gazetecilere öncelikli olarak aşı yapılacağı' iddia edilirken "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde bazı gazete ve televizyonlarla iletişime geçerek liste istedi." iddiasında bulunuldu.

YALANLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker T24'ün yalan söylediğini açıkladı.

Eker yaptığı açıklamada, İletişim Başkanlığının, medya kurumlarını arayıp "Kovid-19 aşısı için liste istediği" külliyen yalandır." ifadelerine yer verdi.

"ALDATMAKTAN UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Eker'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

İletişim Başkanlığının, medya kurumlarını arayıp "Kovid-19 aşısı için liste istediği" külliyen yalandır. "İddiaya göre haberciliği" aldatmacasından utanmıyor musunuz? Operasyon haberciliğini bir kenara bırakıp gazetecilik dersinin ilk kuralı 5N1K'yı tekrar hatırlamalısınız! Kaynak : Takvim

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