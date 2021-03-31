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Milyarlarca dolarlık zarara sebep olmuştu! Soruşturma başlatıldı!

Süveyş Kanalı'nda 6 gün deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin yaptığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel / 31 Mart 2021 Çarşamba 19:06
Milyarlarca dolarlık zarara sebep olmuştu! Soruşturma başlatıldı!

Süveyş Kanalı İdaresi Müsteşarı Seyyid Şeişa, Süveyş Kanalı İdaresi'nin soruşturma çerçevesinde 'The Ever Given' gemisine çıkıp, geminin sertifikalarını, bakım, teçhizat ve kaza kayıtlarını, kaza anı ve öncesindeki ses kayıtlarının kopyalarını alacağını söyledi.

Geminin Kanal İdaresi'nin talep ettiği belge ve kayıtları hala teslim etmediğini kaydeden Şeişa, istenen belgelerin teslim edilmemesi ve soruşturmanın reddedilmesi durumunda gemiye el konulacağını belirtti.

Şeişa ayrıca soruşturmanın gemi kaptanının Kanal İdaresi kılavuzları tarafından verilen talimat ve uyarılara uyup uymadığının incelenmesini de kapsayacağını aktardı.

EKONOMİK ZARARI BÜYÜK

Geminin yüzdürülmesi ve kanalın trafiğe açılmasına rağmen bu süreçte yaşanan ekonomik zararın nasıl tazmin edileceği konusu muğlaklığını koruyor.

Kanalın kapalı kaldığı her gün Mısır ve dünya ekonomisine milyarlarca dolara mal oldu.

Mısır'ın günlük yaklaşık 10-15 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

KANAL YÖNETİMİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, kurumun kanalın kapalı kaldığı uğradığı zararlar için talep edeceği tazminatlarla alakalı sorulan sorulara cevap vermekten kaçındı.

TELAFİ AYLARI ALABİLİR

Henüz sigorta şirketlerinden gemi krizinin neden olduğu maliyetle ilgili net bilgiler elde edilemedi. Bu yüzden tazminatların değeri konusu da netlik kazanmadı.

Ekonomi uzmanları tarafından kaza nedeniyle gerek Süveyş Kanalı İdaresi gerekse diğer kesimlerin uğradığı zararın telafi edilmesinin aylar sürebileceği yorumları yapılıyor.

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