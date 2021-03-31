Fatih Türkali-2 kuyusundaki çalışmalarını tamamladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih sondaj gemisiyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki ikinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de yürütülen çalışmaların tamamlandığını duyurdu.



53 gün sürdü

Fatih sondaj gemisinin Türkali-2'deki çalışmaları 53 gün sürdü. Türkali-2 kuyusunda ulaşılan su derinliği 2 bin 135 metre, son derinlik ise 3 bin 950 metre oldu.



TPAO tarafından yapılan paylaşımda, 'Kuyudaki çalışmaların başarıyla tamamlandığı belirtilirken, 'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz' ifadesi kullanıldı.



'Amasra-1' kuyusunda keşif yapılacak

Fatih, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda 'Amasra-1' kuyusu olarak adlandırılacağı açıklanan bölgede keşif amaçlı yapacağı sondaj çalışması öncesi Filyos Limanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.