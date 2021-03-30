Terörün siyasi ayağı HDP için kritik gün yarın! Süreç nasıl işleyecek? İşte PKK belgeleri...

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin kapatma davasıyla ilgili kritik aşamaya gelindi. Davada çok önemli bilgi ve belgelere yer verilirken terör destekçisi HDP'nin geleceğini belirleyecek olacak kararla ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri ilk incelemeyi yapacak. İşte davayla ilgili dikkat çeken terör ayrıntıları ve adım adım işleyecek süreç.