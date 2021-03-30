15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı!

İstanbulluların metrobüs çilesi devam ediyor...



Büyükşehir'de son günlerde sık sık arızalanarak vatandaşların mağdur olmasına neden olan metrobüslere bu sabah bir yenisi daha eklendi.



Binlerce vatandaşın sabah işe gitmek için kullandığı metrobüslerden bir tanesi 15 Temmuz Şehirler Köprüsü çıkışındaki metrobüs durağında, arıza yaptı.



Arıza yapan metrobüsün uzun süre metrobüs hattını kapatması yüzlerce kişiyi mağdur etti



METROBÜS KUYRUĞU İNSAN SELİNE DÖNDÜ



Kapanan metrobüs yolu nedeni ile uzun metrobüs kuyrukları oluştu.



Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte metrobüs seferleri tamamen dururken, işlerine yetişme telaşındaki vatandaşlar zor anlar yaşıyor.



TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI KIZARDI



Arıza nedeniyle sadece metrobüs hattını kullanan vatandaşların yanı sıra kendi araçlarıyla yola çıkanlar da yolda kaldı.



Arıza sonrası köprüde ve köprün giriş ve çıkışlarında trafik sıkıştı.Sıkışan trafik İBB yoğunluk haritasına da yansıdı.