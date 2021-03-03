Halk Tv'de skandal! Merhum Alparslan Türkeş'e hakaret!

Halk Tv yine skandallarla gündemden düşmüyor. CHP'nin yayın organı gibi çalışan kanalda program yapan Levent Gültekin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Merhum Alparslan Türkeş ile ilgili skandal sözler sarfetti. Gültekin'in sözlerine tepki yağdı.



HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU!



Gültekin programda merhum Türkeş ile ilgili, 'Türkeş milliyetçilik, ırkçılık hastalığını bu ülkenin milyonlarca evladının zihnine bolca dökmüş, milyonlarca gencin hayatını karartmıştır' gibi skandal bir cümle kullandı.



Skandal sözlere tepkiler çığ oldu.





