Öztürk Yılmaz Kılıçdaroğlu'na füze attı!

CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz'ın sokakta CHP'li vatandaşla CHP tartışması ilginç bir diyaloğa sahne oldu.



Yılmaz sokakta kendisine 'kırgınız' deyip sırtını dönen vatandaşa CHP gerçeklerini anlattı.



AYRIMCININ DANİSKASI KILIÇDAROĞLU!



'CHP'nin başındaki kuklacı zatı FETÖ'cüler getirdi' diyen Yımaz, ''Türkiye'de ayrımcılığın daniskasını Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor. Bölücülüğün daniskasını o yapıyor partide vatansever Atatürkçü bir adam bırakmadı.' ifadelerini kullandı.



Yılmaz'la vatandaşla yaşadığı ilginç konuşmalar sosyal medyada gündem oldu.





