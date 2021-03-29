Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 1 Nisan'da kimlikle seyahat başlıyor

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile yapılan seyahat protokolünün tamamlandığını duyurdu. Buna göre; 1 Nisan'dan itibaren iki ülke vatandaşları giriş çıkışlarda pasaporta gerek duymayacak. Yeni Kimlik Kartı ile seyahat yapılabilecek.



YENİ DÖNEM 1 NİSAN'DA BAŞLIYOR



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü'nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır. Sözkonusu Protokol, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.



Böylelikle, iki ülke vatandaşları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceklerdir.



Can Azerbaycan'la 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki 'iki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir.



