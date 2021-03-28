Firari FETÖCÜ Uslu ile CHP’li Özkan’a uyarı: Durun, siz kardeşsiniz!

FETÖ firarisi Emre Uslu, CHP'li Milletvekili Tuncay Özkan'ı bir benzin istasyonuna çökmekle itham ederken, Özkan, bu iddialara karşı ispat çağrısı yaptı ve ağır hakaretlerde bulundu. CHP'li Özkan, ilerleyen yazışmalarda ise savunma içerikli mesajlar paylaştı.







Sosyal medya platformu twitter üzerinden birbirlerine sataşan Uslu-Özkan ikilisi, İzmir Buca'daki bir rant kavgasının tarafları olarak gündeme düştü. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı siyasi gücünü kullanarak arsası belediye mülkiyetindeki bir akaryakıt istasyonuna çökmekle itham eden Uslu, iddialarının belgeli ve ispatlanabilir olduğunu ileri sürdü. İthamlar karşısında sert cevaplar veren Özkan ise, Uslu'yu korkaklıkla ve şerefsizlikle suçladı. İkili arasındaki tartışmaya müdahil olan bir twitter kullanıcısı ise ”Durun siz kardeşsiniz” uyarısını yaptı.







