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Osman Gökçek'ten TTB'ye sert tepki: 'Derhal kapatılmalı!'

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Türk Tabipler Birliği'nin skandalına sert tepki göstererek, 'TTB derhal kapatılmalı' dedi.

Güncel / 27 Mart 2021 Cumartesi 00:57
Osman Gökçek'ten TTB'ye sert tepki: 'Derhal kapatılmalı!'
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Beyaz TV'nin merak takip edilen programı Sürmanşet yine Türkiye gündeminin analizini yapmaya devam ediyor. Programın daimi konuğu Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, yine ses getiren açıklamalarda bulundu. 

TTB DERHAL KAPATILMALI

Programda Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) İslamı hedef alan tweetine büyük tepki gösteren Gökçek, TTB'nin derhal kapatılması gerektiğinin bir daha altını çizdi. Daha öncede terör sempatizanlığı ile gündeme gelen TTB attığı skandal tweetle İslam'ı hedef almıştı. 

Terör destekçisi Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından hazırlanan, 'Türkiye'de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu' başlıklı raporun girişinde, Besmele ile alaycı ifadelerin kullanılması tepki çekmişti. Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak ve Dr. Bahar Marangoz hazırlanan raporun giriş sayfasında; 'esirgeyen yoktu, bağışlayan da!.. Esirgenmeyen ve bağışlanmayan tüm kardeşlerimiz ve çocuklarımızın anısına…' şeklinde skandal ifadeler yer almıştı. 

Osman GökçekSürmanşet

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