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Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sokaklara akın etti

Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde İstiklal caddesi, Eminönü Meydanı, Galata Köprüsü ve çevresinde insan yoğunluğu oluştu.

Güncel / 27 Mart 2021 Cumartesi 16:19
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sokaklara akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yüksek riskli iller dışında Cumartesi günleri kısıtlamanın kalkacağını duyurmuştu.

Yaklaşık 3.5 ay süren kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen yurttaşlar kendilerini sokaklara attı. İstanbul'un gözde noktalarından biri olan Eminönü Meydanı eski günlerine döndü.

Eminönü ve Galata çevresinde yoğunluk

Kısıtlama nedeniyle hafta sonları kuşlara kalan meydanda, kısıtlamanın kalkmasıyla beraber insan yoğunluğu oluştu.

Meydanda olduğu gibi Galata Köprüsü'nde de balık tutmaya gelen yurttaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Bunun yanı sıra kimi vatandaşların maske takmadığı, kiminin ise sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.

Öte yandan kısıtlamasız Cumartesi gününde, Eminönü ve Galata Köprüsü'nde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Recep Tayyip Erdoğan

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