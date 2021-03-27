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HDP, Avrupa Konseyi'ne Türkiye'yi şikayet etti!

Türkiye'yi HDP'nin kapatılması davasından İstanbul Sözleşmesi'ne kadar birçok konuda şikayet eden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, AB'den kendilerine yardım istedi.

Siyaset / 27 Mart 2021 Cumartesi 10:52
HDP, Avrupa Konseyi'ne Türkiye'yi şikayet etti!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "HDP'nin terör örgütü PKK ile iş birliği" yaptığı gerekçesiyle kapatılması için açtığı dava sonrası, HDP, Avrupa'dan medet umuyor.

Konu ile ilgili HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, AB Dış İlişkiler Komisyonu eş sözcüleri Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy, Strasburg Temsilcisi Faik Yağızay ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile online toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Sancar, Türkiye’de yaşanan sorunlara dair HDP’nin düşünce ve önerilerini Buric ile paylaştı.

Sancar, toplantıda HDP’ye açılan kapatma davası, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması gibi konularda şikayetlerini dile getirdi.

AVRUPA'YA GÖREV DÜŞÜYOR
Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını tanımamasının ve Avrupa Konseyi’ne bağlı diğer organların kararlarını yok saymasının, sadece Türkiye demokrasisine değil aynı zamanda Avrupa insan hakları sistemine yönelik bir tehdit olduğunu kaydeden Sancar, “Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerinin demokratik ilkeler doğrultusunda ilerletilmesi gerekiyor ve Avrupa Konseyi’ne de bu konuda önemli görevler düşüyor” dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Sancar’dan sonra söz alan Buric ise Türkiye’de başta HDP olmak üzere muhalefet partilerin uygulamalarını yakından takip ettiğini dile getirdi.

Buric, HDP’li belediyelere kayyum atanması, siyasetçilere yönelik gözaltılar ve tutuklamalara karşı Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Raporu ve AİHM’in Demirtaş Kararı uyarınca Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi için çaba göstereceklerini ifade etti.

HDP İLE DİYOGDA KALACAĞIZ
Buric, AİHM kararının ardından Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgularken HDP ile diyalogda kalmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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