Trump yine isyanlarda: Kolay sordular!

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, gazetecilerin dünkü basın toplantısı esnasında ABD Başkanı Joe Biden'a "kolay sorular" sorduğunu söyledi.



Trump, Fox News kanalında katıldığı bir yayında, basının Biden'a yönelik tavrını değerlendirdi.



Biden'ın dün ilk kez resmi bir basın toplantısı düzenlediğini anımsatan Trump, "Basının soruları ilginçti ve çok enteresan bir şekilde sordular. Bunlar çok kolay sorulardı. Bu farklı bir dünya, böyle bir şey daha önce sorulmamıştı." ifadesini kullandı.



Trump, basın toplantısı esnasında Biden'ın Fox News'ten soru almadığına dikkati çekerek, "Bu toplantıyı izlemek gerçekten üzüntü vericiydi. Basın soruların altını dolduruyordu. (Fox Muhabiri) Peter Doocy'nin soru soramadığını fark ettim. Ortada zor bir soru olamazdı çünkü birisi Biden'ı zorlamaya kalkınca mikrofonu uzaklaştırmaya hazırdı. Olanlar saçmaydı." dedi.



SOSYAL MEDYADAN UZAKLAŞTIRILMASINI DEĞERLENDİRDİ



Twitter ve Facebook gibi sosyal medya organlarından uzaklaştırılmasına da değinen Trump, "Neredeyse bu durumu daha çok sevdiğimi söyleyebilirim." yorumunu yaptı. Biden'ın Meksika sınırındaki göçmen politikalarını da eleştiren Trump, "Sınırdaki çocukların şartları insanlık dışı ve tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.