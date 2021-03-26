Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklandı! FETÖ'cü isimlerin cezası belli oldu

Hrant Dink davasında sona gelindi. Karar davası sona erdi. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek kararları okudu. Gürlek kararı okumadan önce, vicdanı kanaat getirdiklerini söyledi. Karara göre; öncelikle firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Mehmet Faruk Mercan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın yakalandıklarında yargılanmaları için dosyaları ayrıldı. Sanıkların cezaları da tek tek açıklandı.



MAHKEME BAŞKANI OKUDU



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 131. duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin ardından müzakereye çekildi. Daha sonra devam edilen duruşmada heyetin kararını Mahkeme Başkanı Akın Gürlek okudu.



'KARARI AÇIKLAMADAN VİCDANİ KANAAT GETİRDİK'



Gürlek 'Kararı açıklamadan önce vicdani olarak kanaat getirdik' dedi.



DOSYALARI AYRILDI



Daha sonra okunan kararda, öncelikle firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Mehmet Faruk Mercan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın yakalandıklarında yargılanmaları için dosyaları ayrıldı.



ŞEREF ATEŞ'İN DAVASI DÜŞTÜ



Mart ayında Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dava düştü.



FOX HABER MÜDÜRÜ ERCAN GÜN'E 10 YIL HAPİS



Ercan Gün'e 'FETÖ üyeliğinden' 10 yıl hapis cezası verildi.



Hasan Durmuşoğlu, 'Adam öldürmeye iştirak' suçundan 12,5 yıl ceza alırken, Bekir Yokuş, 'Başkasını aracı olarak kullanarak adam öldürmeye iştirak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



ALİ FUAT YILMAZER'E VE RAMAZAN AKYÜREK'E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



İŞTE DİĞER SANIKLARIN CEZALARI



Eski Mülkiye Başmüfettişi Şükrü Yıldız, 'FETÖ'ye yardımdan' 3 yıl 9 ay



Osman Gülbel 'kasten öldürmeye iştirakten' 16 yıl 8 ay



Yavuz Karakaya, 'Anayasal düzeni ihlal etme' suçundan müebbet



Yavuz Karakaya hakkında ayrıca 'Kasten öldürmeye yardım suçundan da 12,5 yıl



Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl



REŞAT ALTAY'IN DOSYASI DÜŞTÜ



Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, 'İhmal nedeniyle adam öldürmek' ve 'resmi belgeyi yok etme' suçlarından beraat etti. 'Görevi ihmal'den ise zaman aşımı nedeniyle dosyası düştü.



