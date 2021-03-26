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Enver Aysever’e büyük şok! Cumhuriyet kovdu

CHP’li belediyelerden aldığı paralarla adı son dönemde sıkça duyulan Enver Aysever Cumhuriyet Gazetesi’nden kovuldu. Aysever sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ”Değerli dostlar; Az önce Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni dostum Aykut Küçükkaya aradı gazetedeki yazarlık sürecinin sonlandığını söyledi. Bu dönemde verdiği desteğe teşekkür ederim. Gazetenin emekçilerine yollarında başarı dilerim” dedi.

Güncel / 26 Mart 2021 Cuma 13:40
Enver Aysever’e büyük şok! Cumhuriyet kovdu

CHP'li belediyelerdeki okuryazarlık atölyeleri ve kültür danışmanlıklarından aldığı paralarla gündeme gelen gazeteci Enver Aysever Cumhuriyet gazetesinden kovuldu. Enver Aysever, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın kendisini aradığını ve gazetedeki yazarlık sürecinin sonlandığını belirtti.

Enver Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar; Az önce @cumhuriyetgazetesi yayın yönetmeni dostum Aykut Küçükkaya aradı gazeteki yazarlık sürecinin sonlandığını söyledi. Bu dönemde verdiği desteğe teşekkür ederim. Gazetenin emekçilerine yollarında başarı dilerim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" ihalesine 13 Ocak 2021 tarihinde çıktığı, 17 Şubat 2021 tarihinde ise ihalenin sonuçlandığı öğrenilmiş. Giresun'dan bir şirketin bu ihaleye katıldığı, şartnamede Enver Aysever şartı konulduğu ortaya çıkmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 238 bin 500 liralık ihalesi ise sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, ihalenin iptal ettiğini açıklamıştı. Ayrıca yapılan açıklamada Aysever'e 18 gün için verilecek paranın 90 bine indirildiği de açıklanmıştı. Bu ihale sosyal medyada gündem olduktan sonra CHP'li diğer belediyelerle de Aysever'in birçok anlaşma yaptığı ortaya çıkmış, sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı

Giresun

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