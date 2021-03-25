Boğaziçi'nde izinsiz gösteriye polis engel oldu!

Boğaziçi Üniversitesi'nde daha önce yaşanan bir olay nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtilen öğrenciye destek için bir grup Güney Kampüsü giriş kapısı önünde toplandı.



Polis ekipleri müdahale etti



Toplantının yapılacağı eğitim fakültesine yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.



12 zanlı gözaltına alındı



Gruptaki 12 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürülürken, polis ekipleri okul çevresindeki güvenlik önlemleri aldı.