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Muhsin Yazıcıoğlu Suikasti davasında nihai karar açıklandı!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Gaziantep Bölge Adliye mahkemesi nihai kararını açıkladı. Buna göre, Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin daha hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası arama çalışmalarında ihmali olan ve "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan 4 sanığa 1 yıl 1 ay ile 1 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

Güncel / 24 Mart 2021 Çarşamba 22:16
Muhsin Yazıcıoğlu Suikasti davasında nihai karar açıklandı!

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesince, 'görevi kötüye kullanma' suçundan dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru'ya verilen mahkumiyet kararlarını yapılan itiraz üzerine inceledi.

VERİLEN KARAR ONANDI! 

Yapılan incelemenin ardından kararını açıklayan daire, tüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre sanıkların üzerine atılı suçu işlediğine hükmetti.

Kararda şu bilgilere yer verildi:

'Bu kapsamda ilk derece mahkemesinin kabul ve uygulaması dairemizce de isabetli bulunmuştur. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçe ve uygulamaya, oluşa ve dosya içeriğine göre, mahkemenin usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşılmıştır.'

İtirazları yerinde görülmediğine hükmeden daire, ilk derece mahkemesinin kararının onanmasına karar verdi.

HAPİS CEZASI! 

Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesinde 15 Şubat'ta görülen karar duruşmasında, 'görevi kötüye kullanma' suçundan sanıklar Orhan Birdal ve Mazlum Koçoğlu 1 yıl 1'er ay, sanık Ali Arıduru 1 yıl 3 ay, Ali Lapanta ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, sanıklar hakkında indirim ya da erteleme yapılmasına yer olmadığına hükmedilmişti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, AA muhabirine, zaman aşımı yaklaşmakta iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinin hassasiyetinin takdire şayan olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

'Sanıkların ceza almış olması, baştan beri iddia ettiğimiz arama kurtarma çalışmalarının gerektiği gibi yapılmadığı, yerel mahkemece ve üst mahkemece kesinleşmiş oldu. İnşallah suikast iddiamızda delillendirilip önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkacaktır. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun kanı yerde kalmayacaktır. Buna olan inancımız da artmıştır.'

Muhsin Yazıcıoğlu

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