USD (Alış - Satış) : 7,90 - 7,92 EURO (Alış - Satış) : 9,41 - 9,42

Tüm android telefonları etkiledi! Uygulamalar çöküyor...

Android telefonlarda garip bir hata oldu. Kullanıcılar uygulamaların sık sık çöktüğünü belirtiyor. Konu sosyal medyada ve çeşitli internet forumlarında dile getirilmiş durumda. Google'dan da açıklama geldi. Peki Android uygulamalarını çökerten, dünya genelinde etkili olan bu problem nedir? Çözümü var mı? İşte detaylar...

Teknoloji / 23 Mart 2021 Salı 10:39
Tüm android telefonları etkiledi! Uygulamalar çöküyor...

Android telefon kullanıcıları çeşitli uygulamaların sık sık çökmesine neden olan sinir bozucu bir hatayla uğraşıyorlar. Reddit'te paylaşılan bir gönderiye göre bu sorun Samsung'un Galaxy S21 gibi üst düzey telefon modellerini etkiliyor görünüyor. Bununla birlikte bazı Xiaomi kullanıcıları, ayrıca HTC ve birkaç farklı markanın daha telefonunu kullanan tüketicilerin de şikayetleri var. Problemin kaynağı ise Android Sistem WebView uygulaması.

WebView, Android işletim sisteminde ön yüklü olan ve uygulama içi web tarayıcılarının kullanılmasını sağlayan bir sistem dosyası.

Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, 'Uygulamaların çökmesine neden olan problemin farkındayız. WebView ile ilgili düzeltme çalışmalarımıza devam ediyoruz' dedi.

Bu arada Samsung Galaxy akıllı telefonda veya başka bir Android telefonda bu sorunu yaşıyorsanız, Android WebView güncellemesinin kaldırılması öneriliyor. Play Store'da WebView uygulamalasını aratın. Uygulamayı bulduktan sonra kaldır seçeneğine tıklayarak, Android Sistem WebView'ı kaldırabilirsiniz.

Samsung Galaxy akıllı telefon veya başka telefonlarda şu yolu da kullanabilirsiniz:

-Ayarlar>Uygulamalar>Android Sistem WebView'a tıklayın.
-Açılan sekmede üst kısımda bulunan üç noktaya tıklayın.
-Güncellemeleri kaldırı tıklayın.
-İşlemi onaylayın ve telefonunuzu yeniden başlatın.

Sadece güncellemeleri kaldırmanız yeterli. Eğer Android WebView uygulamasını devre dışı bırakırsanız, birçok uygulamada sorunlar yaşayabilirsiniz.

Eğer bu işlem işe yaramazsa, Chrome tarayıcısının güncellemesini kaldırabilirsiniz. Ancak bu durum Android 10'un altındaki Android sürümleri için geçerli.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement