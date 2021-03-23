Tüm android telefonları etkiledi! Uygulamalar çöküyor...

Android telefon kullanıcıları çeşitli uygulamaların sık sık çökmesine neden olan sinir bozucu bir hatayla uğraşıyorlar. Reddit'te paylaşılan bir gönderiye göre bu sorun Samsung'un Galaxy S21 gibi üst düzey telefon modellerini etkiliyor görünüyor. Bununla birlikte bazı Xiaomi kullanıcıları, ayrıca HTC ve birkaç farklı markanın daha telefonunu kullanan tüketicilerin de şikayetleri var. Problemin kaynağı ise Android Sistem WebView uygulaması.



WebView, Android işletim sisteminde ön yüklü olan ve uygulama içi web tarayıcılarının kullanılmasını sağlayan bir sistem dosyası.



Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, 'Uygulamaların çökmesine neden olan problemin farkındayız. WebView ile ilgili düzeltme çalışmalarımıza devam ediyoruz' dedi.



Bu arada Samsung Galaxy akıllı telefonda veya başka bir Android telefonda bu sorunu yaşıyorsanız, Android WebView güncellemesinin kaldırılması öneriliyor. Play Store'da WebView uygulamalasını aratın. Uygulamayı bulduktan sonra kaldır seçeneğine tıklayarak, Android Sistem WebView'ı kaldırabilirsiniz.



Samsung Galaxy akıllı telefon veya başka telefonlarda şu yolu da kullanabilirsiniz:



-Ayarlar>Uygulamalar>Android Sistem WebView'a tıklayın.

-Açılan sekmede üst kısımda bulunan üç noktaya tıklayın.

-Güncellemeleri kaldırı tıklayın.

-İşlemi onaylayın ve telefonunuzu yeniden başlatın.



Sadece güncellemeleri kaldırmanız yeterli. Eğer Android WebView uygulamasını devre dışı bırakırsanız, birçok uygulamada sorunlar yaşayabilirsiniz.



Eğer bu işlem işe yaramazsa, Chrome tarayıcısının güncellemesini kaldırabilirsiniz. Ancak bu durum Android 10'un altındaki Android sürümleri için geçerli.