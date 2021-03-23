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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Suriye'deki son saldırılarla ilgili dün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Rusya'ya ait savaş uçaklarının ve Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırılarla ilgili duyulan kaygı ve endişe iletildi.

Genel / 23 Mart 2021 Salı 18:35
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'la Bakanlıkta dün yapılan görüşmede ağırlıkla Suriye'deki saldırılar ele alındı.

Yerhov'a konuyla ilgili duyulan kaygı ve endişe iletildi.

Hastane saldırısının da vurgulandığı görüşmede, Türk askeri makamlarının da benzer kaygıları Rus makamlara ilettiği açıklandı.

SURİYE'DEKİ SON SALDIRILAR

Rusya'ya ait savaş uçaklarının 21 Mart'ta Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı hava saldırılarında bir sivil hayatını kaybetmiş, iki sivil yaralanmıştı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu açıkladığı savaş uçakları, İdlib'in Sarmada beldesiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Babu'l Hava sınır kapısı alanına ve M4 kara yolu yakınlarına da saldırılar düzenlemişti.

Uçak gözlemevine göre, Akdeniz'den atılan bir balistik füze de İdlib'in Türkiye sınırına yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Kah köyünde Suriye Milli Ordusu karargahı yakınlarına düşmüş, ilk belirlemelere göre bir sivilin hayatını kaybettiği, iki sivilin de hafif yaralandığı açıklanmıştı.

Aynı gün, Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde hastaneye düzenlediği saldırıda da biri çocuk 7 sivil ölmüştü.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı geçen hafta, Halep'te rejim ve destekçilerinin kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'dan Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine düzenlenen balistik füze saldırısında sivil yerleşim yerleriyle akaryakıt tankerlerinin park noktalarının hedef alındığını ve yaralıların olduğunu açıklamıştı.

Suriye

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