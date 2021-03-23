Rusya'da TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı düştü!
Rusya'nın Kaluga bölgesinde TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının, tetikleme sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle düşmesi sonucu 3 mürettebat hayatını kaybederken, 1 mürettebat da yaralandı.
Rusya'nın Kaluga bölgesinde TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının, tetikleme sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle düşmesi sonucu 3 mürettebat hayatını kaybederken, 1 mürettebat da yaralandı.
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