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FETÖ'den siyasi partilere sızın talimatı!

FETÖ kamu kurumları, STK’lar ve siyasi partilere sızmak için yeni hamle başlattı. Farklı renklere bürünme ve kritik noktalara sızma talimatında FETÖ, “Hapse girmeyi göze alın, deşifre olduysanız pişmanmış gibi davranın” mesajını verdi. FETÖ’ye geçit vermemek için tüm kurumların 15 Temmuz’dan sonra oluşan duyarlılığa ve teyakkuza sahip olması gerek.

Güncel / 23 Mart 2021 Salı 22:10
FETÖ'den siyasi partilere sızın talimatı!

Güvenlik kaynaklarının ulaştığı bilgilere göre FETÖ’den şimdiye kadar açığa çıkmamış kripto üyelerine, farklı renklere bürünme ve kritik noktalara sızma talimatı geldi. Talimatta, “Hapse girmeyi göze alın, deşifre olduysanız pişmanmış gibi davranın” deniliyor.

EVDE SIZMA DERSLERİ

Birçok şehirde yeniden yapılanan örgüt, kamuya sızdırmak istediği üyelerine evlerde kurslar veriyor. Yeniden yapılanma çabasının bir ayağını da örgüt içi evlilikler oluşturdu. FETÖ, yeniden örgüt içi katalog evlilikleri yaptırarak tabanını genişletmeye çalışıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen yayınladığı yeni videoyla örgüt mensuplarına talimat gönderdi. İşaret ettiği Yunanistan'dan 'kardeşlerimiz' şeklinde bahseden Gülen, 'Orada size yeni kapılar açılıyor. Bugün İngiltere kardeşiniz, Almanya, Fransa, Hollanda, Yunanistan kardeşiniz. Oralardan dünyaya açılan kapılarınız var' ifadelerini kullandı. FETÖ’nün tekrar sızmaya çalıştığı yer sadece Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) değil. Kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve STK’lar da örgütün hedefleri arasında. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ, kripto üyelerine farklı renklere bürünerek izini kaybettirme ve kritik noktalara sızma talimatı verdi. Talimatlarda “Gözaltına alınacağınızı, hapse atılacağınızı da bilseniz kurumlara girme konusunda ısrarcı olun” denildi. Bir diğer talimat ise kamuya ve siyasi kurumlara sızan, ancak fark edilen üst düzey FETÖ’cülere geldi. Örgüt, üyelerini “Deşifre oldu iseniz pişmanmış gibi davranın, kritik olmayan bilgiler vererek itirafçı olun, örgüt aleyhine konuşun. Her yolu deneyerek bulunduğunuz konumu koruyun” mesajı verdi. Deşifre olmayanlardan da farklı cemaat ve STK’lara girerek kimliklerini gizlemeleri istendi.

ALT KADEMEYE MAĞDUR ROLÜ

Kamuoyunda mağdur algısı oluşturmak için yürütülen kara propagandaya da hız verildi. Örgütün alt kademesine “Gözaltına alınsanız, tutuklansanız da direnmeye devam edin. Cezaevine düşüp aileleriniz mağdur olsa da geri adım atmayın” denildi. FETÖ daha önce kumpaslarla dizayn etmeye çalıştığı siyasi partileri de hedefleri arasına aldı. Deşifre olmamış FETÖ’cülere “Siyasi parti teşkilatlarına katılın ve etkin olun” telkininde bulunuldu. Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda örgütün kamu kurum ve kuruluşlarına sızma gayretini gösteren bilgilere de ulaşıldı. Birçok ilde yeniden yapılanmaya giden örgütün kamuya girebilmeleri için üyelerine evlerde kurslar verdiği belirlendi. Yeniden yapılanma çabasının bir ayağını da örgüt içi evlilikler oluşturdu. FETÖ, örgüt içi katalog evlilikleri yaptırarak tabanını genişletme yönünde faaliyetlerini artırdı.

AlmanyaFransaHollandaİngiltereYunanistan

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