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Ders notu adı altında AK Parti'yi ve gazetecileri hedef aldı!

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç; AK Parti Hükümeti’ni hedef aldı, gazetecilere hakaret etti. Ders notu olarak öğrencilere gönderdiği belgelerde "AKP basın ve medya üzerinde görülmemiş bir hegemonya kurdu" iddiasında bulunan Prof. Dr. Gönenç, "Pek az gazeteci kaldı. Geri kalan gazeteciler gazeteci değil memur" diyerek gazetecileri de hedef aldı.

Güncel / 23 Mart 2021 Salı 22:42
Ders notu adı altında AK Parti'yi ve gazetecileri hedef aldı!

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç; AK Parti Hükümeti'ni hedef aldı, gazetecilere hakaret etti.



AK PARTİ VE GAZETECİLERE HAKARET

Sabah'ın haberine göre Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç; "AKP basın ve medya üzerinde görülmemiş bir hegemonya kurdu" iddiasında bulundu. Prof. Dr. Gönenç, "Pek az gazeteci kaldı. Geri kalan gazeteciler gazeteci değil memur" diyerek gazetecilere de hakaret etti.



"GAZETECİLER GAZETECİ DEĞİL MEMUR"

Prof. Dr. Gönenç; İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerine "Temel Gazetecilik" başlıklı 190 sayfalık ders bilgi notu gönderdi.

"Periskop Teknolojisi" başlıklı bölümde şu iddialar yer aldı:

"AKP basın ve medya üzerinde görülmemiş bir hegemonya kurdu. Doğruları doğru şekilde yazan gazetecileri basından silkelediler. Pek az gazeteci kaldı. Geri kalan gazeteciler gazeteci değil memur."

"Bir gazeteci için muhabirlikten gazetecilikten daha yüksek bir yer yoktur. Bunun için yapılması hiçbir siyasi makamın getirmediği kadar tatmin getirebilir. İnsana saygınlık getirir."


Ak Parti

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