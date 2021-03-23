USD (Alış - Satış) : 7,90 - 7,92 EURO (Alış - Satış) : 9,41 - 9,42

CHP'li Avcılar Belediyesi'nde ihale skandalı! Hurşit Şahin ihaleleri kaptı

Avcılar Belediyesi’nin yol bakım onarım ihalelerinin son 5 yıldır CHP’nin kurultay delegesi Hurşit Şahin’in şirketine verildiği ortaya çıktı. Yapılan son ihalede, 7 şirket gizli bir el tarafından saf dışı bırakıldı ve kazanan yine Şahin oldu.

Siyaset / 23 Mart 2021 Salı 09:07
CHP'li Avcılar Belediyesi'nde ihale skandalı! Hurşit Şahin ihaleleri kaptı

Avcılar Belediyesi'nin yaptığı yol bakım ihalelerinin tamamının CHP'nin İstanbul kurultay delegesi Hurşit Şahin ile oğlu Deniz Şahin'in sahip olduğu Gözdeniz Yapı şirketine verildiği ortaya çıktı. Yıllardır CHP'li belediyeden 30 milyon liralık ihale alan şirketin son aldığı 5 milyon 709 bin liralık yol bakım ihalesinde ise şüphe uyandıran gelişmeler yaşandı.


GİZLİ BİR EL HURŞİT ŞAHİN'İN GİRDİĞİ İHALELERDE DİĞERLERİNİ SAF DIŞI BIRAKIYOR!

27 Şubat'ta duyurusu yapılan açık usullü yol bakım ihalesine, 9 firma teklif verdi. Ancak iddialara göre İhale Komisyonu'nda gizli bir el, ihalenin yaklaşık maliyetinin altında teklif veren 7 firmayı, dosyalarından evrak çıkararak 'dosya eksikliği' gerekçesiyle saf dışı bıraktı. Böylece yaklaşık maliyetin altında teklif veren şirketlerin neredeyse tamamı eksik evrak verdikleri gerekçesiyle elendi. Kıran kırana geçmesi beklenen ihaleye sadece Özener Turizm ile Hurşit Şahin'in şirketi Gözdeniz Yapı katıldı. İhale Komisyonu, yaklaşık maliyetin 250 bin lira üzerinde teklif veren Özener Turizm'i ihaleden otomatikman eledi. İhale böylece yaklaşık maliyetin 90 bin lira altında teklif veren Gözdeniz Yapı Endüstrisi ve Temizlik Hizmetleri şirketine kalmış oldu.

ŞİRKETLERDEN SUÇ DUYURUSU

Sabah'ın haberine göre, İhale Komisyonu'nun, ihaleyi kazanan şirketin teklifinin 200-300 bin lira altında teklif veren şirketleri eksik evrak gerekçesiyle elemesi ihalenin adrese teslim yapıldığı şeklinde yorumlandı. Böylece Şahin'in şirketine belediyeden toplam 7 ihale verilmiş oldu.


Gözdeniz Yapı'ya Avcılar Belediyesi'nden verilen ihalelerin toplam maliyeti ise 30 milyon lirayı buldu. Dosyadan evrakının çalındığını, bilerek ihaleye sokulmadıklarını belirten şirketler Kamu İhale Kurumu'na iptal için başvurmaya hazırlanırken, savcılığa da suç duyurusunda bulunacakları belirtildi.

14 GÜNLÜK ŞİRKETE İHALE

Avcılar Belediyesi'nin 2015'ten beri yol, bakım ve onarım ihalelerinin neredeyse tamamını alan Beylikdüzü merkezli Gözdeniz Yapı, İTO kayıtlarına göre CHP kurultay delegesi Hurşit Şahin ile oğlu Deniz Şahin'e ait.


Şirketin Oda'ya kayıt olduğu tarih ise 11 Aralık 2015 olarak gözüküyor. Diğer bir deyişle, Avcılar Belediyesi'nin 25 Aralık 2015'teki 3 milyon 321 bin liralık ihalesi 14 günlük firmaya verilmiş oldu. Belediyeden ihale alan Hurşit Şahin'in sosyal medya hesabına Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile makam odasında çektirdiği fotoğrafı koyduğu görüldü.

2018'de evlenen Deniz Şahin'in nikâhını da o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıymıştı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement