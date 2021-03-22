4 İlden flaş karar yüz yüze eğitime 14 gün ara!

Sinop'ta koronavirüs vakası görülen okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, merkezde bir ortaokulda Kovid-19 vakasına rastlanılması üzerine okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, söz konusu okulda destekleme kursları ve eğitimin uzaktan devam edeceği vurgulandı.



AĞLI'DA DA EĞİTİME 14 GÜN ARA



Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bazı okullarda koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.



Ağlı İlçe Hıfzısıhha Kurulu, ilçedeki okul personellerinde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar tüm okul ve yurtların kapatılmasına karar verdi. Eğitimin bu süreçte uzaktan devam edeceği belirtildi.



ÇORUM'DA 3 OKULDA EĞİTİME ARA



Çorum'un Osmancık ilçesinde, eğitim kurumlarındaki koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle 3 okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi. Öğretmen, öğrenciler ve personeller de ev ve yurt karantinasına alındı.



Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında olağanüstü toplanıp, özellikle eğitim kurumlarındaki artış eğiliminde olan vaka sayıları kapsamında bir dizi kararlar aldı. Karar kapsamında; pozitif vakaların ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle ilçedeki Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda 14 gün süreyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Tedbir alınan bahse konu 3 okulda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilirken, öğretmen, personel ve öğrenciler de ev karantinası altına alındı. Yatılı okuldaki öğrencilerin ise bulundukları yurtta izolasyona alındığı duyuruldu.



Osmancık Kaymakamlığı'ndan alınan kararla ilgili yapılan açıklamada da "İlçemiz Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda Covid-19 pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle; 21.03.2021 tarihi saat 05.00'den başlayarak 14 gün süreyle adı geçen okullarda eğitime ara verilmesine, okulların kapatılmasına ve eğitime 'Uzaktan Eğitimle' devam edilmesine. Temaslı olan ve halen okulun yurdunda kalan öğrencilerin yurtta izolasyona alınmalarına, diğer öğrenci, öğretmen ve personellerin evlerinde kendilerini izolasyona almalarına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.



KIRŞEHİR'DE KOVİD-19 VAKASI GÖRÜLEN İKİ OKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİME 14 GÜN ARA VERİLDİ



Kırşehir'de iki okulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesinin ardından yüz yüze eğitim 14 gün süreyle yapılmayacak.



Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kovid-19 vakalarıyla ilgili karar aldığı belirtildi. Kent merkezindeki Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesinde, Kovid-19 vakasına rastlanması ve temaslıların bulunması nedeniyle değerlendirme yapıldığı kaydedildi.



Açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bahse konu okullarımızda 14 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.