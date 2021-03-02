Teoman Sancar'a şantaj olayıyla ilgili 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milletvekili Sancar'ın bazı kişilerin çektikleri görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı verilen 3 zanlıyı gözaltına aldı.



Emniyete götürülen 3 kişinin ifade işlemleri devam ediyor. Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 28 Şubat'ta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.