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HDP ve PKK’dan 8 Mart’ta ülke genelinde isyan çağrısı!

Yurtiçinde ve sınır ötesinde ağır darbeler alan terör örgütü PKK, yine kadınların arkasına sığınmaya çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin nefes aldırmadığı terör örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü bahane ederek sokak eylemlerine hazırlanıyor.

Güncel / 02 Mart 2021 Salı 08:00
HDP ve PKK’dan 8 Mart’ta ülke genelinde isyan çağrısı!

Sosyal medya hesapları üzerinden uzantılarını ve marjinal grupları örgütlemeye çalışan terör örgütü, Avrupa’da da kaybettiği gücü yeniden toplamayı hedefliyor.

Özellikle Avrupa’da son zamanlarda yaptığı eylemlerde bir elin 5 parmağını geçmeyen kişiyi bile toplayamayan teröristler, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütlerini de yanında tutmaya çalışıyor. Mehmetçiğin Irak’ın kuzeyindeki terör kampı Gara’ya düzenlediği harekatın sancılarını çekmeye devam eden terör örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenleyeceği sokak eylemlerinde de algı operasyonları yürütmenin peşinde. Örgüt, Avrupa’da düzenleyeceği toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına karşı Batılı ülkelerden yardım dilenecek.

HDP başı çekiyor

Terör örgütü PKK’nın Türkiye’deki siyasi uzantısı HDP de PKK isteğiyle eylemleri sokaklara taşımak için harekete geçti. HDP Sözcüsü Ebru Günay, 'isyanımız özgürlüğümüz için' sloganıyla Kadın Meclislerinin 1-9 Mart’ta alanlarda olacaklarını belirterek “5 Mart'ta tüm illerde Kadın Meclisimiz İstanbul, Batman, Mersin, İzmir, Antalya, Denizli, Eskişehir, Aydın, Kocaeli, Van, Adana ve Ankara başta olmak üzere etkinlikler gerçekleştirecek. Bu kapsamda Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan da Van'da düzenleyeceğimiz mitinge katılacak” derken HDP’nin Tunceli il örgütü binasına ‘İsyanımız özgürlüğümüz için’ pankartı asıldı. HDP Şırnak’ta da terör örgütü üyeliği ve propaganda suçlarından cezaevlerinde tutuklu bulunanlara kartlar gönderildi. Örgütün medya yapılanması üzerinden çağrılar yapılarak, “Bir 8 Mart’ı daha, direniş ve büyük bir umut ile karşılamaya hazırlanırken, kadınlar Kürdistan, Ortadoğu ve dünyanın pek çok yerinde bir araya gelerek ataerkilliğe, cinsiyetçiliğe, dinciliğe, milliyetçiliğe ve bilimciliğe karşı ortak tavır geliştirerek erkek egemenliğine büyük darbe vurmaya hazırlanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Gezi hevesleri devam ediyor

Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasını bahane ederek, protesto eylemlerini Türkiye geneline yaymaya çalışan terör örgütleri ve marjinal gruplar da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bahanesiyle eylemleri Gezi olaylarına çevirme peşine düştü. Gezi eylemleri sırasında sosyal medya hesapları üzerinden kaos çığırtkanlıkları yapanlar harekete geçerek, eylem takvimlerini duyurmaya başladı. Marjinal gruplar, başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Adana ve Mersin gibi metropollerde halkın yoğun olduğu meydanlarda yasadışı eylemler tertip edildiğini duyuruyor.

Pervin Buldan

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