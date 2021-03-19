Twitter'dan devlet büyüklerine hakaret eden cumhuriyet savcısı Özcan Muhammed Gündüz'e siyasilerden tepki: Tam bir FETÖ metodu

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’da sahte hesap açıp bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve vekillere ağır hakaretlerde bulunan kişi, Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz çıktı. Adalet dağıtması gerekirken mesaisini sosyal medyada küfürbazlığa harcayan Gündüz, HSK tarafından açığa alındı. Siyasilerden ise küfürbaz Savcı'ya peş peşe sert tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medya mecralarının hem hukuki hem de ahlaki ciddi sorunlara yol açtığını biliyoruz. Kimse kimsenin hukukunu çiğneyemez." yorumunda bulundu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise, "Bu savcı hakkında ciddi bir araştırma yapılmalı. Tam bir FETÖ metodu uygulaması dolayısıyla böyle bir şüphenin içine düşmem gayet doğaldır." diye konuştu.
Twitter'dan sahte hesapla bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve vekillere ağır hakaretler eden Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, HSK tarafından açığa alındı.
İki yıllık savcı Gündüz yakalanınca @HOHMUSTESARI hesabını kapattı.
SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER
Siyasilerden ise küfürbaz savcıya peş peşe sert tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, yaptığı açıklamada, 'Sosyal medya mecralarında kişi hak ve özgürlüklerine yapılan saldırılar artıyor. AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, sosyal medya mecralarının hem hukuki hem de ahlaki ciddi sorunlara yol açtığını biliyoruz. Kimse kimsenin hukukunu çiğneyemez.' ifadelerini kullandı.
'HAKARET ETMEYE HAKKI YOK'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ise, 'Sosyal medyanın bu yıkıcı halini biliyoruz. Sosyal medya üzerinden hakaret eden kişinin sıfatına baktığımızda savcı olması gerçekten bizleri hayrete düşürdü. Savcı da olsa kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yok. Eleştirebilir, ancak hakaret etmeye iftira atmaya hakkı yok. Aslında bunu kim yaparsa yaparsın, ve kime yaparsa yapsın hiç hoş karşılayamayacağımız bir durum ortaya çıkıyor.' dedi.
'TAM BİR FETÖ METODU'
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yaptığı açıklamada, 'Bu savcı hakkında FETÖ'cülükle ilgili ciddi bir araştırma yapılmalı. Tam bir FETÖ metodu uygulaması dolayısıyla böyle bir şüphenin içine düşmem de gayet doğaldır. Arkasındakiler ortaya çıktığı zaman, siyaset özellikle bir temizlenme için önemli bir adım atmış olacaktır. İnşallah bulunur. Bana atılan tweetleri gördüm. Ağza alınmayacak sözler.' ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYA MECRALARI İTİBAR SUİKASTLERİNDEN KURTULMALI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Gerçek kimliklerini gizleyerek özellikle kamuoyunun önündeki siyasetçileri ve devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya çalışan bu ve benzer olaylar esef vericidir.
Kişilerin özel hayatlarını ve itibarlarını hedef alan ve kurumları değersizleştirmek için yapılan bu itibar suikastlerinden öncelikle sosyal medya mecraları kurtulmalı ve özgürleşmelidir. Bu anlamda bu tür itibar suikastlerinin hukuki karşılığı, mutlaka müeyyidesi olması şarttır.
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: Ahlaksız, küfürbaz ve sahte hesaplı savcı yakalanmış (muhtemelen Yargıdaki FETÖ iltisaklılardan biri). Şahsımın da yer aldığı pek çok kişiye küfür etmiş. AK Partililer'e hakaret için bahane üretenlere ve sosyal medya yalanlarına karşı dikkatli olun diye boşuna söylemiyorduk!
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı: Türkiye Cumhuriyet Savcısı olmuş bu 1 dolarlık habaset, milletin vekaletini onurla taşıyan arkadaşlarımıza, bize galiz küfürler etmiş. Sosyal medya ortamları buna nasıl müsaade eder, bilmem..! Adalet kurumumuz, içine sızan bu pisliği temizleyip istihkakını vereceğine inanıyorum..!
Çamlı, açıklamasında şunları söyledi: 'Babası ismini Muhammed koymuş, senelerce yememiş içmemiş okutmuş, hukukçu etmiş. İyi imanlı biri olsun vatan millet için gayret göstersin, hizmet etsin diye... Avukat olmuş, savcı olmuş, adliyede adalet dağıtma noktasına gelmiş. Gel gör ki; sahte isimlerle, hesaplarla, tıpkı 15 Temmuz'da ruhunu ve bedenini 1 Dolara satan Amerikan finoları gibi onurlu hizmeti değil, sahtekarlığı kendine uygun görmüş.'
BÖYLE SAVCI OLUR MU?
Adalet dağıtması gerekirken mesaisini devlet büyüklerine küfür ve hakarete ayıran Gündüz'e mağdurların yanı sıra çok sayıda siyasi ve vatandaşlar tarafından da sosyal medyada tepki gösterildi. Devlet büyüklerine küfürler yağdıran trolün, adalet sisteminin içerisinde yer alan bir savcı çıkmasına 'Böyle savcı olur mu' yorumları yapılmasına neden oldu.
'BU KRİPTO ADAM İKİ YILLIK SAVCI'
26. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner yaptığı paylaşımda, 'Bu kripto adam iki yıllık savcı. 2008'de TRT'ye avukat olarak alınmış. Yakın tarihte de savcı yapılmış. Soruyorum: Bu kripto elemanı TRT'ye aldıran kim? Savcı yapan kim? Referansları kimlerdir? Bir de kimi övdüğüne bakılmalı ki kriptolar bilinsin...' ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün kullandığı belirlendi. Bu tespit üzerine vatandaşlara hukuk dağıtması gerekirken, bir savcının göreviyle bağdaşmayan eylemlerde bulunan Gündüz hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma izni verdi. Açığa alınan Özcan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun'a gönderildi.
HAKARET ETTİĞİ DEVLET YETKİLİLERİ
Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün, Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'a trol hesabı üzerinden hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı.