Twitter'dan devlet büyüklerine hakaret eden cumhuriyet savcısı Özcan Muhammed Gündüz'e siyasilerden tepki: Tam bir FETÖ metodu

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’da sahte hesap açıp bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve vekillere ağır hakaretlerde bulunan kişi, Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz çıktı. Adalet dağıtması gerekirken mesaisini sosyal medyada küfürbazlığa harcayan Gündüz, HSK tarafından açığa alındı. Siyasilerden ise küfürbaz Savcı'ya peş peşe sert tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medya mecralarının hem hukuki hem de ahlaki ciddi sorunlara yol açtığını biliyoruz. Kimse kimsenin hukukunu çiğneyemez." yorumunda bulundu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise, "Bu savcı hakkında ciddi bir araştırma yapılmalı. Tam bir FETÖ metodu uygulaması dolayısıyla böyle bir şüphenin içine düşmem gayet doğaldır." diye konuştu.