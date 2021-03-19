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Kadıköy’de polis aracını tekmeleyen 7 şüpheli hakkında iddianame hazır

2 polis aracında toplam 46 bin 185 lira değerinde çatlak, kırık ve ezilme şeklinde hasar oluştuğu belirtilen iddianamede, 7 şüphelinin 6 ay ile 11 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Güncel / 19 Mart 2021 Cuma 17:23
Kadıköy’de polis aracını tekmeleyen 7 şüpheli hakkında iddianame hazır

İstanbul Kadıköy'de, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde polis araçlarına tekme atan ve polis memurlarına taş ve soda şişesi attığı iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 4'ü tutuklu 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörün protesto eylemlerinin tekrar ettiği ve İstanbul Valiliği'nin gösteriyi yasaklaması kararına rağmen sosyal medya üzerinden yapılan çağırı sonucu eylemcilerin 2 Şubat 2021'de Kadıköy'de toplandığı anlatıldı.

Eylemcilerin görevli polis memurlarına ve polis otosuna soda şişesi, taş ve tekmeyle saldırdığı öne sürülen iddianamede, olay yeri ve çevresinde çekilen görüntüler sonucu soruşturma başlatıldığı belirtildi.

POLİS ARAÇLARINDA 46 BİN 185 LİRALIK HASAR MEYDANA GELDİ
İddianamede görüntülerin tek tek incelendiği şüphelilerin dağılın ihtarına uymadığı, polis aracına yönelik zarar vermek amacıyla saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Kimi şüphelilerin polis memurlarını yaralamak amacıyla polise taş attığı iddia edilen iddianamede, kimi şüphelilerin ise polis aracının önüne çöp konteyneri devirerek, polis aracının geçmesini zorlaştırdığı ve akabinde de polis aracına saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

Olay yeri inceleme raporlarına, hasar tespit tutanaklarına ve buna ilişkin faturalara da yer verilerek bir polis aracında 27 bin 843 lira, diğer polis aracında da 18 bin 342 lira olmak üzere toplamda 46 bin 185 liralık araçlarda çatlak, kırık ve ezilme şeklinde hasar oluştuğu vurgulandı.

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