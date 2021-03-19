İYİ Partili Çıray: Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine karşıyız

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürülmüştü.



Tele1 yayınına canlı bağlantıyla katılan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, kendisine yöneltilen soru üzerine HDP’li Gergerlioğlu’na destek açıklamasında bulundu.



"Çıray: Kararı kabul etmiyoruz"



Çıray, hukuk ihlal edilerek bu kararın alındığını savunarak “Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine karşıyız. Bu kararı kabul etmiyoruz” ifadesini kullandı.



İyi Partili Aytun Çıray: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini kabul etmiyoruz



İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, TELE 1 kanalında HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi hakkında konuştu. Çıray konuyla ilgili 'Bir rakip olarak fikirlerini beğenmeye biliriz ancak hukuk ihlal ederek yapılan bir mahkeme sonucu vekilliğinin sona ermesine tamamen zıt fikirlerde olmamıza rağmen, hukukun üstünlüğünü ve anayasal bir devleti savunan parti olarak kabul etmiyoruz' ifadelerini kullandı.