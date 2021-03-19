Ayşegül Arslan'dan Selahattin Demirtaş güzellemesi!

Gafların kraliçesi, Halk Tv'nin skandallarıyla adından sıkça söz ettiren sunucusu Ayşegül Arslan bu sefer de terörden hüküm giymiş Selahattin Demirtaş için 'terörden uzaklığıyla bilinen Selahattin Demirtaş cezaevinde' şeklinde konuştu.