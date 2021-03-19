Ayşegül Arslan'dan Selahattin Demirtaş güzellemesi!

Gafların kraliçesi, Halk Tv'nin skandallarıyla adından sıkça söz ettiren sunucusu Ayşegül Arslan bu sefer de terörden hüküm giymiş Selahattin Demirtaş için 'terörden uzaklığıyla bilinen Selahattin Demirtaş cezaevinde' şeklinde konuştu.
Halk Tv'nin gaf kraliçesi sunucusu Ayşegül Arslan yeni bir skandala imza attı.
Arslan HDP Eski Eş Genel Başkanı, Türkiye Anayasası'na göre “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “terör örgütü üyesi olmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “örgüt adına suç işlemek” gerekçeleriyle tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için 'teröre uzaklığıyla bilinir' dedi.