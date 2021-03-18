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Kremlin’den ABD’ye yanıt geldi! 'İlişkilerimizi gözden geçireceğiz'

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yaptığı ‘katil’ benzetmesine Kremlin’den yanıt geldi. Biden’ın açıklamalarının ardından Washington büyükelçilerini ülkeye geri çağıran Kremlin yönetimi, yaptıkları açıklamada Rusya’nın ABD ile olan ilişkilerini gözden geçireceklerini belirtti.

Güncel / 18 Mart 2021 Perşembe 14:48
Kremlin’den ABD’ye yanıt geldi! 'İlişkilerimizi gözden geçireceğiz'

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı 'katil' benzetmesine Kremlin'den yanıt geldi. Biden'ın açıklamalarının ardından Washington büyükelçilerini ülkeye geri çağıran Kremlin yönetimi, yaptıkları açıklamada Rusya'nın ABD ile olan ilişkilerini gözden geçireceklerini belirtti.

'BIDEN, ÜLKEMİZLE İLİŞKİLERİ KESİNLİKLE İYİLEŞTİRMEK İSTEMİYOR'

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik 'katil' nitelendirmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'Biden'in Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'in Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak. ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz' ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı son dakika açıklamasında kendisine katil diyen Joe Biden'a 'Ona sağlıklar dilerim' yorumunda bulundu.

NELER OLMUŞTU?

ABD Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve dün itibariyle gizliliği kaldırılan raporda, Rusya ve İran'ın, Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

Raporda, Trump ve Biden arasında süren seçim yarışının sonuçlarını Trump lehine etkilemek üzere Rusya'nın Başkan Biden'ın adaylığını ve Demokrat Parti'yi karalama çalışması ile Trump'ı destekleyerek seçim sonuçlarına güveni azaltmaya çalıştığı belirtilmişti.

'PUTİN'İN KATİL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'
Raporun ardından Biden ABD medyasına verdiği röportajda, muhabirin 'Putin'in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?' sorusuna yanıt olarak 'Evet, öyle düşünüyorum' demişti. Biden ayrıca, Putin'in ABD Başkanlık Seçimlerine müdahale etmesinin 'bedelini ödeyeceğini' ifade etmişti.

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