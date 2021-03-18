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Gazi yakınına tehdit Yahudi'ye saygı duruşu! İşte İmamoğlu!

İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenlerinde gazi yakını tarafından protesto edildi. İmamoğlu gazi yakınına, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz. Seni araştırır bulurum ben merak etme" diyerek tehdit etti. Aynı gün İmamoğlu’nun, Türk Yahudi toplumuna yönelik yayın yapan Şalom Gazetesi’nin yazarı Karel Valansi’nin 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajına ilişkin eleştirisine, “Merhaba Karel Hanım, hassasiyetinizde haklısınız” ifadeleriyle cevap verdi.

Güncel / 18 Mart 2021 Perşembe 19:47
Gazi yakınına tehdit Yahudi'ye saygı duruşu! İşte İmamoğlu!

Ekrem İmamoğlu, bugün bir gazi yakınına, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz. Seni araştırır bulurum ben, merak etme" diye tehdit savurdu. Aynı gün, Türk Yahudi toplumuna yönelik yayın yapan Şalom Gazetesi'nin yazarı Karel Valansi'nin eleştirisine cevap veren İmamoğlu, "Merhaba Karel Hanım, hassasiyetinizde haklısınız" diyerek saygılı bir üslup kullandı.

ŞALOM GAZETESİ YAZARINDAN EKREM İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ

Sabah'ın haberine göre, Ekrem İmamoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin paylaşımda bulundu ve "Biz birbirimizi gözlerimizden tanırız, binlerce yıl yan yana olmuşuz, hep birlikte koca bir Vatan. Türkü Kürdü, Alevisi Sunnisi, Lazı Çerkesi.. Çanakkale'yi geçilmez kılmışız. Dün gibi bugün de biriz. Kimsesizlerin kimsesiyiz, hep birlikte Cumhuriyetiz" ifadelerini kullandı.



KAREL VALANSİ: YİNE DÜĞÜNE DAVETLİ DEĞİLİZ

Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi de, Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımını eleştirerek, "Yine düğüne davetli değiliz" dedi.



İMAMOĞLU: KAREL HANIM, HASSASİYETİNİZDE HAKLISINIZ

Ekrem İmamoğlu, Karel Valansi'nin paylaşımına cevap verdi ve "Merhaba Karel Hanım, hassasiyetinizde haklısınız. Musevi vatandaşlarımız gibi Çanakkale Cephesi'nde yer alan ve bağımsızlığımız için mücadele etmiş bütün inanç ve kimliklerden herkes bu vatanın asil vatandaşıdır, ev sahibidir. İyi günler dilerim" ifadelerini kullandı.

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