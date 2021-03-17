Vicdansız kadın! Hamile kediye vurdu! Çanta fırlattı

Ankara Keçiören'de dün öğlen saatlerind ebir kadın spor salonunun bahçesinde uyuyan hamile kadıyı görünce yolunu değiştirdi ve kedinin yanına geldi. Kediye sert bir şekilde vurunca hayvan da can havliyle fırladı. Daha sonra kadın bir kez daha kedinin yanına gelerek bu sefer de kolundaki çantayı fırlattı. Ancak hayvan kaçmasıyla bu darbeden kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken sosyal medyada da tepki çekti.