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Vicdansız kadın! Hamile kediye vurdu! Çanta fırlattı

Ankara Keçiören'de dün öğlen saatlerind ebir kadın spor salonunun bahçesinde uyuyan hamile kadıyı görünce yolunu değiştirdi ve kedinin yanına geldi. Kediye sert bir şekilde vurunca hayvan da can havliyle fırladı. Daha sonra kadın bir kez daha kedinin yanına gelerek bu sefer de kolundaki çantayı fırlattı. Ancak hayvan kaçmasıyla bu darbeden kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken sosyal medyada da tepki çekti.

Güncel / 17 Mart 2021 Çarşamba 09:58
Vicdansız kadın! Hamile kediye vurdu! Çanta fırlattı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir spor salonun bahçesinde iş yeri çalışanlarının beslediği hamile kedi, uyuduğu sırada kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının uyuyan kediye sessizce yaklaşarak bir an da sertçe vurduğu ve uzaklaştığı görüldü.



HIRSINI ALAMADI ÇANTA FIRLATTI

Acımasız kadın, korkuyla yerinden fırlayan kedinin yanına tekrar gelerek bu sefer de elindeki çantayı hayvanın üzerine fırlattı.



Çantanın kendisine geldiğini fark eden talihsiz kedi, korkulukların arasından kaçarak canını zor kurtardı.



Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülere sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

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