Parti kapatma davasına HDP'lilerden ilk yorum!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı.



İddianame, Yüksek Mahkeme’ye gönderildi. İddianamede, "HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları" belirtildi.



İTTİFAKLARI ENGELLEME ÇABASI!



Söz konusu gelişmeye ilişkin Halk TV'de değerlendirmelerde bulunan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "HDP'yi politik olarak yenemeyenler yargıyı bir araç olarak kullanıyorlar her türlü hukuki adımı atacağz" dedi.



Konuya ilişkin aynı kanalda açıklamalarda bulunan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise, iddianamenin temelini oluşturan terör örgütü PKK ile yakın ilişkilerine değinmeyip, "HDP'yi kapatma davası gündemi saptırmak için açıldı. Bu bir yargı tasarısı değil, olası ittifaklarımızı engelleme çabası." ifadelerini kullandı.