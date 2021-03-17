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İşte Enver Aysever'in gözaltına alınma sebebi!

Geçtiğimiz yıl Mart ayında Müslüman vatandaşlara yönelik Twitter’dan paylaştığı bir karikatür nedeniyle hakkında Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan hakkında 1 yıl önce soruşturma başlatılan gazeteci Enver Aysever, gözaltına alınıp ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aysever’le ilgili Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen yakalama kararının, ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakılsın talebiyle verildiği ortaya çıktı.

Güncel / 17 Mart 2021 Çarşamba 20:21
İşte Enver Aysever'in gözaltına alınma sebebi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 238 bin liralık 'okuryazarlık' ihalesi ile gündeme gelen gazeteci Enver Aysever'in CHP'li belediyelerle yoğun ticari ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Gazeteci Enver Aysever, Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında verilen yakalama kararının ardından gözaltına alınarak Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Aysever, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kamuoyunda Aysever'in CHP'li belediyelerden aldığı ballı ihaleler nedeniyle gözaltına alındığı algısı oluştu. Ancak Aysever'in gözaltına alınmasına neden olan soruşturmanın, geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulamadığı için gerçekleştiği ortaya çıktı.

MÜSLÜMANLARI HEDEF GÖSTERDİ

Aysever'in gözaltına alınmasına neden olan soruşturmanın Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldüğü öğrenildi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre; Aysever, 19 Mart 2020 tarihinde Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, elinde dezenfektan aleti bulunan bir kişinin, önünde sakallı, eli tespihli, cübbeli, beyni açılmış şekilde tasvir edilen kişinin beynini yıkadığı şeklinde bir çizim paylaştı. Aysever bu çizim üzerine yaptığı paylaşımda "Sadece bu sorun" şeklinde bir açıklamayla Müslüman vatandaşları hedef gösterir nitelikte bir paylaşımda bulundu.

EKİM AYINDA İFADEYE ÇAĞIRILMIŞ

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçtiğimiz yıl 20 Mart'ta Aysever hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 14 Ekim 2020 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Aysever'in ifadesinin alınması için talimat yazıldı. Talimatın Aysever'e ulaşmadığı ortaya çıkınca, 9 Mart 2021 tarihinde Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliğine savcılık tarafından "ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması" şartıyla yakalama kararı çıkartılması talep edildi.

"İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILSIN"

Bu tarihin önemi ise Aysever'in CHP'li belediyelerden aldığı ballı ihale haberlerinin çıkmasından günler önce alınması oldu. Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliğince 12 Mart 2021 tarihinde verilen yakalama kararı da savcılığın talebi doğrultusunda "ifadesinin alınması ve ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmasına" hükmüyle verildi.

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